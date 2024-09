O Microsoft® Copilot é um assistente de IA projetado para aumentar a produtividade e a criatividade dos funcionários nas tarefas do dia a dia e já está sendo aplicado em ferramentas utilizadas diariamente, como Outlook, Office 365 e Teams. Mas algumas empresas precisam de uma solução mais específica e personalizada. É aí que os copilotos personalizados entram em ação. Os copilotos personalizados podem ser ajustados ao caso de uso específico da empresa e construídos de acordo com suas especificações exatas.



Para ajudar as empresas a navegar pela complexidade e pela incerteza desse cenário em rápida evolução, a IBM Consulting anunciou o IBM Copilot Runway, uma nova oferta concebida para ajudar as empresas a criar, personalizar, implementar e gerenciar copilotos.