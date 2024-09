ZE PowerGroup inc. (ZE)

Desde a implementação do armazenamento flash da IBM, a ZE acelerou drasticamente o desempenho, reduziu a latência, cortou os custos de manutenção e liberou a capacidade de desenvolver novos recursos e serviços.



Nader El-Ramly explica: "A melhoria imediata que observamos com a mudança para o armazenamento flash foi que o tempo de processamento ficou muito mais rápido. Isso se deve ao fato de que o gargalo que estávamos enfrentando no armazenamento foi eliminado, o que nos permite levar os dados às CPUs com a mesma rapidez com que elas podem processá-los.



“Na verdade, tivemos que ajustar a medição de minutos para segundos e milissegundos. Ser capaz de processar análises de dados nessa velocidade significa que muitas vezes podemos superar os extremamente desafiadores acordos de nível de serviço (SLAs) que temos com os clientes, mesmo que os volumes de dados e a frequência dos relatórios aumentem.”



Aiman El-Ramly acrescenta: "Com tempos de processamento tão rápidos, a solução FlashSystem liberou o potencial da ZE para aumentar sua base de clientes e aprimorar suas ofertas.



"À medida que nossa capacidade de processar as solicitações de nossos clientes acelerou, o comportamento e as expectativas dos clientes também mudaram. Em particular, agora podemos atender a solicitações mais complexas e gerar um volume muito maior de curvas de preços futuros quase em tempo real.



“ Antes nossos clientes nos procuravam para modelar milhares de curvas diferentes, agora eles pedem centenas de milhares de curvas. A introdução do armazenamento flash da IBM também foi uma maneira não disruptiva de ganhar mais espaço para uma rearquitetura separada do nosso software para lidar melhor com as demandas de big data.



"A capacidade de diversificar nossos serviços e processar uma quantidade muito maior de dados com mais rapidez mantém nossos clientes satisfeitos e nos permitiu expandir. Após a implementação do armazenamento flash, conseguimos aumentar nossa base de clientes de PaaS em 30% em apenas um ano!”



Além de desenvolver novos recursos e serviços, a ZE obteve uma economia significativa em termos de eficiência energética ao migrar para o armazenamento flash corporativo e adquirir um conjunto comum de ferramentas de gerenciamento para o armazenamento flash e em disco.



“O IBM FlashSystem 900 e o IBM FlashSystem 840 nos permitiram fazer economias significativas de eficiência”, continua Nader El-Ramly. "O armazenamento flash é, por definição, mais durável e mais compacto, mas não esperávamos uma consolidação tão grande. Com o armazenamento flash da IBM, passamos de dois racks de armazenamento em disco para apenas 2U de armazenamento flash, o que, por sua vez, reduziu os custos de energia e refrigeração.



"Além disso, maximizamos a capacidade de nosso armazenamento com os recursos de virtualização incluídos no IBM Storwize V7000, o que também facilita muito o gerenciamento do nosso armazenamento. Quando implementamos a tecnologia Storwize pela primeira vez, alcançamos uma taxa de compressão de 60%. Em seguida, investimos em um V7000 de segunda geração para aproveitar o mecanismo de compactação aprimorado, deixando o primeiro para atuar como nosso segundo nível de armazenamento além do FlashSystem 900 e do FlashSystem 840.



"Além disso, a adoção do armazenamento flash eliminou o trabalho frequente e disruptivo de substituir discos com defeito em nossa antiga infraestrutura. Hoje, se houver um problema com um disco no Storwize V7000, o dispositivo notifica automaticamente a IBM e ela envia instantaneamente uma substituição, geralmente antes mesmo de percebermos que há um problema."



Com a tecnologia IBM FlashSystem 900, IBM FlashSystem 840 e Storwize V7000, que potencializa a análise mais rápida de big data, a ZE PowerGroup pode ajudar seus clientes a expandir suas operações comerciais, permitindo que eles tomem mais decisões com mais rapidez. E, ao ajudar a aumentar sua confiança na qualidade dos dados e dos relatórios, a plataforma ZE atualizada pode ajudar os clientes a aumentar a tolerância ao risco, abrindo novas oportunidades de negociação.



Aiman El-Ramly conclui: "Conseguimos proporcionar aos nossos clientes mais confiança em sua infraestrutura de fornecimento de dados, o que, por sua vez, os torna mais tolerantes aos riscos de mercado e os ajuda a expandir suas operações. Dessa forma, o armazenamento flash se tornou um verdadeiro ativo para nossa empresa, permitindo oferecer novos caminhos para o crescimento de nossos clientes.



"Durante todo esse projeto, gostamos de trabalhar com a IBM e ficamos satisfeitos em ver sua dedicação em ajudar a ZE a crescer. Com os sistemas IBM nos estimulando a crescer e aprimorando nossa vantagem competitiva, conseguimos fornecer serviços melhores que ajudam nossos clientes a aumentar sua versatilidade."