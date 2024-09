Transportadora com sede em Xangai, China, a Yunda contava com mais de 32.441 pontos de venda e 200 mil agentes de transporte no fim de 2021. A Yunda processa grandes volumes de remessas (18,402 bilhões de encomendas em 2021) e quantidades gigantescas de informações pessoais todos os dias. Com uma área de cobertura tão significativa, a empresa fez da segurança um componente importante de seus negócios. Como líder em proteção de informações pessoais e satisfação do cliente, a Yunda construiu um amplo sistema de segurança para proteger seus negócios contra ameaças, garantindo a conformidade com exigências nacionais e internacionais.

No entanto, com as crescentes demandas de negócios, as soluções de segurança tornaram-se mais complexas e desarticuladas. Para responder continuamente às novas necessidades de negócios e criar uma forte barreira de segurança, a Yunda implantou várias plataformas, sistemas de dados e aplicativos diferentes. Os funcionários de TI da Yunda gerenciam vários firewalls, endpoints e links de negócios, com um amplo inventário de equipamentos.

Com tantas pessoas e processos em operação na Yunda, a segurança dos dados tornou-se isolada e os processos de desenvolvimento tornaram-se mais difíceis de controlar. Para resolver esses problemas, a Yunda e a IBM uniram-se para criar uma arquitetura de segurança consolidada e uma plataforma de dados unificada.