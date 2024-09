Inicialmente, a YouCan hospedou sua plataforma localmente na infraestrutura clássica da IBM usando uma mistura de IBM Cloud Bare Metal Servers para infraestrutura clássica e IBM Cloud Virtual Servers para infraestrutura clássica. A equipe do Startup with IBM forneceu a tecnologia e a experiência para colocar a plataforma em funcionamento, além de suporte contínuo.

A YouCan recorreu aos membros de seu conselho fundador, incluindo um importante influenciador no mundo do marketing de comércio eletrônico, para recrutar um grupo de testadores beta para experimentar a plataforma no final de 2019. Os vendedores testando a plataforma arrecadaram USD 1 milhão em vendas online.

O sucesso do teste beta levou ao lançamento completo em janeiro de 2020. A equipe da YouCan mais uma vez utilizou seu prestígio nas mídias sociais, promovendo a plataforma antes do lançamento com uma campanha no Instagram e tutoriais mostrando a plataforma YouCan em ação. Após o lançamento, a equipe da YouCan continuou a desenvolver e manter a plataforma, aplicando feedback de usuários reais e iterando diariamente para adicionar recursos e melhorias solicitados.

Um mês após o lançamento, a pandemia de COVID-19 começou. Inicialmente, as vendas diminuíram, mas até abril, elas começaram a aumentar acentuadamente e de forma constante, já que a viabilidade e praticidade de vender online durante o lockdown se tornaram abundantemente claras.

Ao longo do ano, a empresa começou a superar sua arquitetura existente. Ela precisava da flexibilidade e escalabilidade que apenas a nuvem pública oferecia. No início de 2021, a YouCan migrou sua plataforma para o IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud (VPC) no IBM Cloud, usando o IBM Cloud Object Storage para armazenar seu vasto acervo de dados, incluindo arquivos e imagens de clientes.

A empresa rapidamente experimentou os benefícios da mudança. "A IBM Cloud nos torna mais ágeis. Podemos ativar servidores em minutos e desligá-los quando não precisamos deles," diz Bahij. "Isso nos dá a flexibilidade para experimentar novas coisas e reduzir significativamente tanto a energia desperdiçada quanto os recursos gerais."

Um dos segredos do sucesso da YouCan é seu foco na qualidade do serviço — proporcionando uma experiência amigável ao usuário e desempenho confiável da plataforma. A rica variedade de recursos focados no cliente atesta esse compromisso, assim como sua prática de inovar para melhor atender seus mercados africanos.

Por exemplo, na África, os pagamentos de compras online são frequentemente feitos em dinheiro na entrega, dificultando para os vendedores contabilizarem os pedidos online como reservas. Para ajudar seus vendedores a resolver essa questão, a empresa desenvolveu uma maneira de aceitar pedidos como reservas de pipeline que se convertem em pedidos completos após a entrega e pagamento.

Da mesma forma, em muitas partes da África, os vendedores são incapazes de aceitar pagamentos online. Atualmente, a empresa está testando o YouCan Pay, uma solução de pagamento online para vendedores com implicações mais amplas para outros negócios africanos. "Estamos trabalhando para promover opções de pagamento online na África," diz Bahij. "Muitas pessoas querem isso, então estamos tentando ajudar a resolver um problema de toda a comunidade da melhor forma possível."