Muitas empresas automotivas chinesas criaram sistemas abrangentes de P&D que apresentam ferramentas populares de P&D e informatização de alto nível. Mas elas ainda enfrentam problemas como longos processos de P&D e dificuldade de adaptação ao novo ciclo de vida automotivo. A colaboração em P&D se torna fundamental para otimizar os processos de P&D e melhorar a eficiência de P&D. Com as mudanças nas necessidades dos clientes e nas tendências do setor, a iteração da inovação e a entrega do projeto estão sendo executadas paralelamente em alta velocidade, aumentando a dificuldade do gerenciamento da qualidade e levando as montadoras a estabelecer um padrão mais alto para a rastreabilidade da qualidade de seus fornecedores.

Isso representava um desafio para a Yanfeng Electronic Technology, uma subsidiária do fornecedor automotivo líder global Yanfeng Auto. Em um projeto recente, um importante cliente automotivo exigiu que a Yanfeng Electronic Technology adquirisse a certificação AutomotiveSPICE (um modelo de avaliação de processos para o setor automotivo desenvolvido em conjunto pelas principais montadoras europeias) e fornecesse rastreabilidade detalhada cobrindo as demandas dos clientes, incluindo sistema, software, projeto de arquitetura e casos de teste. Anteriormente, a Yanfeng Electronic Technology simplesmente usava planilhas, cuja granularidade não atendia à demanda do cliente, e a manutenção do conteúdo também era ineficiente. Nesse sentido, a Yanfeng Electronic Technology buscou aprimorar seus próprios recursos de P&D e a operação comercial, e procurou entender rapidamente se a cobertura das necessidades do cliente e a cobertura dos testes estavam sendo concluídas adequadamente por meio da visualização.