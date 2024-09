A prática incorporada do IBM Garage da empresa (o Woodside Accelerator) inclui uma equipe colaborativa de funcionários da IBM e o ecossistema de parceiros da Woodside que adotaram novas maneiras de trabalhar e empregar design ágil, de DevOps e centrado no usuário.O Woodside Accelerator segue a IBM Garage™ Methodology de cocriar, coexecutar e cooperar.

Os executivos de operações da Woodside participaram de um workshop virtual de três dias do IBM Garage para analisar as operações de negócios e ver onde a empresa de energia poderia melhorar a eficiência e a receita. Para cada iniciativa, os membros da equipe analisaram os problemas de vários ângulos, sem tentar identificar uma solução desde o início. Com base na área do problema, eles determinaram quais pessoas, tecnologia e recursos poderiam ajudar a resolver o problema.

Para calcular a velocidade de geração de valor de uma iniciativa específica e a taxa de transformação organizacional, a equipe usa a estrutura IBM Garage V.O.T.E (velocidade, resultados, tecnologia e dívida administrativa, experiência do funcionário).Essa estrutura é atualizada continuamente para todas as iniciativas planejadas e que são parte do portfólio para avaliar o potencial de investimento de cada iniciativa.Os insights do V.O.T.E são usados pelo Conselho de Investimentos da Woodside Accelerator para tomar decisões comunicadas sobre quais iniciativas devem ser financiadas e sua ordem de prioridade.

As iniciativas precisam provar ao conselho de investimento que o valor estimado do seu caso de negócio é razoável e que podem gerar valor de negócios à organização rápido o suficiente para justificar o financiamento.

A partir de um processo Best Person for the Job (BPFJ), os proprietários de produtos selecionam uma equipe multidisciplinar e determinam quais funções serão desempenhadas com base no problema que deverá ser resolvido.As funções incluem pesquisadores, designers, engenheiros de fluxo de trabalho inteligente, cientistas de dados e desenvolvedores.Além disso, um grupo de interface do IBM Garage trabalha ao lado dessa equipe para promover a governança e remover barreiras, permitindo que os membros da equipe otimizem sua produtividade e entreguem valor o mais rápido possível.O Woodside Accelerator possui atualmente dez equipes ativas que estão transformando, automatizando e simplificando fluxos de trabalho inteligentes em toda a cadeia de valor e em cadeias de suprimentos da Woodside.

O Digital Ecosystem Blueprint é uma iniciativa visionária que está definindo o cenário do futuro da tecnologia da Woodside.Todas as outras iniciativas estão em diferentes fases de desenvolvimento:

Cocriar:

Estratégias de manutenção digital digitaliza e reúne os dados necessários para possibilitar a verificação rápida de estratégias de manutenção de equipamentos.Isso permitirá identificar e remover o escopo recorrente e de baixo valor do programa de execução de manutenção.

Coexecutar:



O Pensamento de Risco Aplicado (ART) visa melhor selecionar e priorizar as ações de gerenciamento de risco da Woodside, garantir o foco de recursos limitados nas ações de maior valor e parar de sobrecarregar ações de baixo valor. O objetivo é gerenciar o risco como uma organização mais eficiente que deseja alcançar o equilíbrio entre a dependência de processos e procedimentos e a dependência de competências.

O Sistema Seguro de Trabalho Integrado (ISSoW) desenvolve um fluxo de trabalho inteligente que simplifica o processo de permissão, combinando o risco do trabalho com o nível de controle apropriado.

Otimização de materiais automatiza a ineficiência do back-office no gerenciamento de inventário.

O gerenciamento de custos de manutenção minimiza as despesas por meio de maior transparência e controle durante as principais decisões de compra.

Cooperar:



Manutenção baseada em riscos otimiza a frequência de manutenção, usando modelos inteligentes que aproveitam as melhores práticas do setor e os dados históricos.

O monitoramento baseado em condições passa da manutenção reativa para a manutenção preventiva com um fluxo de trabalho inteligente, aproveitando a IA, os sensores da Internet das coisas (IoT) e os modelos de diagnóstico.

O planejamento de manutenção usa a automação para reduzir a ineficiência de back-end com planejamento e preparação de ordens de serviço recomendando de forma inteligente o trabalho mais eficiente a ser concluído simultaneamente.

O Woodside Accelerator continua a escalar e já identificou mais de 30 iniciativas para analisar e refinar ainda mais. O programa dinâmico está em constante evolução e crescendo à medida que novas iniciativas são introduzidas e iniciativas existentes são implementadas e escalam novos produtos e serviços para a empresa e além.