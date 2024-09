A Wix contou com o conhecimento especializado do IBMCTO Office, IBM Research, IBM Labs e IBM Client Engineering para lidar com um desafio crítico: entender de forma abrangente o sentimento de cada interação do cliente da Wix com o suporte da Wix, de forma rápida e precisa. Colaborativamente, a IBM e a Wix pesquisaram e desenvolveram um modelo de aprendizado de máquina com o estúdio de IA do IBM watsonx.ai™ . Em seguida, o watsonx.ai permitiu que as equipes colaborassem em um ambiente de desenvolvimento compartilhado usando notebooks, compartilhassem dados pela Wix, treinassem e testassem o sistema rapidamente e, por fim, integrassem o sistema com GPUs para garantir uma inferência rápida diretamente dos notebooks, simplificando todo o processo.