A Volkswagen Group Services escolheu o IBM Planning Analytics graças a uma recomendação de seu próprio departamento financeiro, que vinha trabalhando com a solução há oito anos. Christoph Hein, IBM Business Partner e consultor da Volkswagen Group Services, ajudou a implementar a solução, desde a prototipagem até a implementação. O resultado foi um sistema adaptado às necessidades dos Serviços do Volkswagen Group, que automatizou processos de geração de relatórios, forneceu um sistema consolidado para gerenciamento de dados de RH e facilitou a análise de dados em tempo real.

"Todos que precisam trabalhar com dados de RH têm acesso aos mesmos conjuntos de dados, com dados precisos e atualizados. Os gerentes podem personalizar relatórios diários e mensais em poucos segundos, com opções de um clique para escolher filtros, alterar dimensões e combinar métricas. Por exemplo, endereço, ausência e competência. A solução se integra perfeitamente aos sistemas existentes, apoiada por controles de qualidade automatizados que aprimoram a confiabilidade dos dados." diz Beil.

Atualmente, mais de 600 usuários em toda a organização, incluindo equipes de RH, gerentes e o conselho de trabalhadores, se beneficiam da solução. O IBM Planning Analytics reforçou a função de RH com uma fonte única da verdade, melhorou a qualidade de dados e a automação de tarefas rotineiras. A solução oferece visibilidade total das métricas e KPIs de RH de diferentes fontes, bem como módulos personalizáveis, permitindo que os gerentes tomem decisões mais inteligentes em relação à força de trabalho. "No módulo de auditor, por exemplo, os líderes de equipes recebem e-mails sobre funcionários individuais e podem planejar treinamento específico ou recomendar recursos educacionais adequadamente", explica Beil. "Ao automatizar processos rotineiros, a equipe de RH pode dedicar mais tempo a iniciativas estratégicas que apoiam toda a organização", acrescenta ele.

Christoph Hein, agora Gerente Geral do País DACH no Intito Group, resume o impacto da solução da seguinte forma: "Graças à flexibilidade e escalabilidade excepcionais do IBM Planning Analytics, a Volkswagen Group Services capacitou com sucesso os gerentes em todos os níveis organizacionais com acesso seguro, transparente e oportuno a dados críticos de RH. O que começou como uma implementação modesta para um pequeno grupo de usuários agora evoluiu para uma solução em toda a empresa que auxilia centenas de gerentes em seus processos diários de tomada de decisão de RH."