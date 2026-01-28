Criando clareza em um congestionamento de dados: como a Volkswagen Group Services acelerou o RH com o IBM Planning Analytics
A Volkswagen, montadora líder global, opera em um setor altamente competitivo, onde eficiência e inovação são fundamentais. Seu prestador de serviços interno, a Volkswagen Group Services, tem 10.000 funcionários e desempenha um papel crucial em todo o Volkswagen Group.
No entanto, a equipe de RH da Volkswagen Group Services estava presa em ponto morto, lutando para gerenciar e analisar os dados de RH. Os ciclos de relatórios eram longos e consumiam muitos recursos, e a falta de um sistema centralizado para o gerenciamento de dados de RH era um grande obstáculo, causando inconsistências de dados e dificuldades na tomada de decisão informada. A equipe de RH precisava mudar de estratégia e encontrar uma solução robusta para automatizar essas tarefas, melhorar a qualidade de dados e fornecer insights em tempo real para apoiar os processos e a tomada de decisão de RH.
Foi aí que entrou em cena o IBM Planning Analytics — uma ferramenta poderosa que poderia ajudá-los a voltar ao caminho certo. Nas palavras de Alexander Beil, Controlador de RH na Volkswagen Group Services, “Precisávamos de um sistema que pudesse lidar com todas as nossas necessidades de dados de RH, incluindo integração de dados e geração de relatórios”.
A Volkswagen Group Services escolheu o IBM Planning Analytics graças a uma recomendação de seu próprio departamento financeiro, que vinha trabalhando com a solução há oito anos. Christoph Hein, IBM Business Partner e consultor da Volkswagen Group Services, ajudou a implementar a solução, desde a prototipagem até a implementação. O resultado foi um sistema adaptado às necessidades dos Serviços do Volkswagen Group, que automatizou processos de geração de relatórios, forneceu um sistema consolidado para gerenciamento de dados de RH e facilitou a análise de dados em tempo real.
"Todos que precisam trabalhar com dados de RH têm acesso aos mesmos conjuntos de dados, com dados precisos e atualizados. Os gerentes podem personalizar relatórios diários e mensais em poucos segundos, com opções de um clique para escolher filtros, alterar dimensões e combinar métricas. Por exemplo, endereço, ausência e competência. A solução se integra perfeitamente aos sistemas existentes, apoiada por controles de qualidade automatizados que aprimoram a confiabilidade dos dados." diz Beil.
Atualmente, mais de 600 usuários em toda a organização, incluindo equipes de RH, gerentes e o conselho de trabalhadores, se beneficiam da solução. O IBM Planning Analytics reforçou a função de RH com uma fonte única da verdade, melhorou a qualidade de dados e a automação de tarefas rotineiras. A solução oferece visibilidade total das métricas e KPIs de RH de diferentes fontes, bem como módulos personalizáveis, permitindo que os gerentes tomem decisões mais inteligentes em relação à força de trabalho. "No módulo de auditor, por exemplo, os líderes de equipes recebem e-mails sobre funcionários individuais e podem planejar treinamento específico ou recomendar recursos educacionais adequadamente", explica Beil. "Ao automatizar processos rotineiros, a equipe de RH pode dedicar mais tempo a iniciativas estratégicas que apoiam toda a organização", acrescenta ele.
Christoph Hein, agora Gerente Geral do País DACH no Intito Group, resume o impacto da solução da seguinte forma: "Graças à flexibilidade e escalabilidade excepcionais do IBM Planning Analytics, a Volkswagen Group Services capacitou com sucesso os gerentes em todos os níveis organizacionais com acesso seguro, transparente e oportuno a dados críticos de RH. O que começou como uma implementação modesta para um pequeno grupo de usuários agora evoluiu para uma solução em toda a empresa que auxilia centenas de gerentes em seus processos diários de tomada de decisão de RH."
Com a implementação da solução, a Volkswagen Group Services obteve ganhos significativos em produtividade e eficiência de RH. Como diz Beil, "Com o IBM Planning Analytics, reduzimos o tempo necessário para gerar relatórios mensais de sete dias para apenas alguns segundos. Nossa produtividade aumentou em 85%!”
Os principais resultados incluem:
A Volkswagen Group Servicesé um parceiro estratégico de serviços do Volkswagen Group, fornecendo serviços operacionais personalizados em toda a cadeia de valor automotiva, sejam operações de negócios, tecnologia, suporte de TI, serviços técnicos, serviços comerciais ou logística. Com cerca de 10.000 funcionários, a empresa fornece soluções integradas que apoiam o Volkswagen Group e suas marcas em todo o mundo.
