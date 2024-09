Vivo Energy Vivo

Para apoiar o desenvolvimento e obter maior supervisão estratégica das operações, a Vivo Energy optou por implementar o SAP S/4HANA com uma nova implementação, incluindo os módulos SAP S/4HANA Oil & Gas, SAP S/4HANA Retail, SAP S/4HANA Finance e SAP S/4HANA Supply Chain. A empresa usou o SAP Master Data Governance para gerenciar os dados de forma centralizada em toda a empresa e transformou a experiência de usuário dos funcionários com a interface moderna e amigável do SAP Fiori.

O SAP S/4HANA Oil & Gas permitirá que a equipe da Vivo Energy gerencie o estoque com mais eficiência e automatize e otimize os processos de logística, entre outras funções. O módulo SAP S/4HANA Retail do SAP Customer Activity Repository simplificará as atividades da estação de serviço centralizando os dados de vendas e preparando para análise em tempo real. Isso permitirá que a empresa preveja a demanda para ajudar a aumentar a satisfação do cliente e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência de vendas.

Para melhorar os recursos humanos (RH) e a produtividade, a Vivo Energy está implementando o SAP SuccessFactors na nuvem. O módulo SAP Success Factors Employee Central permitirá que a Vivo Energy monitore o desempenho dos colaboradores com recursos de funções analíticas rápidas e ultragranulares. Uma maior percepção do desempenho dos funcionários também ajudará a padronizar e otimizar as atividades de RH em todas as divisões regionais, levando a melhorias na gestão do tempo e no planejamento de sucessão. Para apoiar a eficiente contratação, o treinamento e o desenvolvimento de talentos, a Vivo Energy também decidiu implementar o SAP Success Factors Onboarding, ajudando a impulsionar a retenção de colaboradores.

Para ajudar as equipes de vendas e atendimento a gerenciar o relacionamento com o cliente e minimizar leads perdidos, a Vivo Energy implementou o SAP Cloud for Customer, permitindo que os colaboradores lidem com dúvidas de clientes de forma rápida e eficaz. A Vivo Energy também implementou o SAP Integrated Business Planning para otimizar o uso de recursos em toda a cadeia de suprimentos. SAP SuccessFactors, SAP Cloud for Customer e SAP Integrated Business Planning são soluções de software como serviço (SaaS), implementadas em nuvem.

A Vivo Energy foi uma das primeiras empresas de petróleo e gás do seu porte a implementar o pacote completo de aplicações SAP S/4HANA junto com SAP SuccessFactors, SAP Cloud for Customer e SAP Integrated Business Planning em uma plataforma integrada de ponta a ponta. A empresa selecionou a IBM Services para ajudar na implementação.

Mike McCormick recorda: "Selecionamos o SAP S/4HANA por causa das excelentes credenciais regionais e setoriais: mais de 150 empresas africanas no setor usam a solução, juntamente com 85% do setor de petróleo e gás. Ficamos impressionados com a forte funcionalidade da solução em todas as nossas divisões de negócios, com a experiência intuitiva do usuário e com o escopo da automação.

"No entanto, o fator mais importante foi a simplicidade que o SAP S/4HANA oferece. Com as limitações da solução anterior, muitas vezes, geramos várias cópias do mesmo conjunto de dados, o que tornou nossas operações mais complexas. Agora que estamos trabalhando com uma solução SAP S/4HANA integrada de ponta a ponta, nos beneficiamos de uma única fonte da verdade em toda a organização, o que simplifica consideravelmente o gerenciamento de dados.

"Sentimos que a IBM era o melhor parceiro para a implementação, dedicando tempo para entender nossas necessidades de negócios em profundidade, o que se refletiu na proposta. A IBM tem anos de experiência na implementação do SAP S/4HANA, inclusive para muitas empresas líderes na África e no setor de petróleo e gás, o que nos tranquilizou, dada a escala ousada dessa implementação."

Do planejamento e design à implementação e entrada em operação, a IBM Services concluiu a implementação dentro do prazo e do orçamento, trabalhando com os funcionários da Vivo Energy em toda a empresa para estabelecer um modelo de implementação global. Usando a metodologia de implementação do SAP Activate, a Vivo Energy e a IBM escolheram uma abordagem "Big Bang", com mais de 40 componentes de aplicações habilitadas simultaneamente. As soluções SAP S/4HANA estão atualmente ativas em dois países, e a Vivo Energy planeja implementar as soluções em outros locais até o quarto trimestre de 2019.

A IBM Services e a Vivo Energy adotaram uma abordagem ágil para a implementação, com foco na tomada de decisões rápidas. McCormick observa: "Nosso desejo era de que essa implementação fosse um programa de transformação de negócios que padronizasse processos em toda a empresa. Trabalhamos muito com a IBM para garantir um modelo global para a solução, com personalização local mínima em cada unidade de negócios.

“Ficamos muito impressionados com a forma como a IBM se adaptou à nossa ética de trabalho; era como se fôssemos uma equipe unificada. Cumprir o cronograma ousado de implementação que estabelecemos para nós mesmos exigiu uma liderança forte, e a IBM Services está correspondendo às nossas expectativas.”