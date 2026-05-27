A Verizon aproveita o IBM Maximo Visual Inspection para melhorar a manutenção de edifícios e ambientes de lojas de varejo
Seja estampando o logotipo da Verizon no Chevrolet nº 12 da Team Penske ou brilhando nas laterais dos principais eventos esportivos profissionais em todo o país, a Verizon representa excelência consistente. Esse compromisso com a qualidade se estende aos imóveis da empresa, onde a manutenção da integridade e da confiabilidade da infraestrutura é fundamental.
Os edifícios de tijolos, muitas vezes sem qualquer atrativo visual, que abrigam os dispositivos e equipamentos de rede essenciais da empresa, exigem inspeções meticulosas e regulares, cruciais para garantir a eficiência operacional e uma ótima experiência para funcionários, clientes e visitantes. No entanto, o desafio de gerenciar e inspecionar essa rede extensa, diversificada e generalizada de escritórios centrais, bem como lojas de varejo e estruturas operacionais, apresentou um desafio significativo.
As inspeções prediais, tanto proativas quanto reativas, tradicionalmente realizadas de forma manual, eram demoradas e exigiam muitos recursos. O processo de identificação e registro de anomalias ou defeitos nas fachadas dos edifícios era complexo e inconsistente. Esse processo ineficiente provou ser caro e problemático para quem liderava a manutenção de infraestruturas críticas. Reconhecendo a necessidade de um sistema mais preciso e simplificado, a Verizon buscou soluções de automação para melhor gerenciar, inspecionar e manter sua extensa rede de locais físicos. Eles recorreram à IBM em busca de ajuda.
os processos de inspeção de edifícios
melhorias impulsionadas pela tecnologia
a pressão sobre os recursos
Os membros da equipe de Imóveis Globais (GRE) da Verizon fizeram uma parceria com o IBM® Client Engineering e o IBM® Technology Expert Labs em um projeto piloto em duas partes para desenvolver uma solução impulsionada por IA usando o IBM® Maximo Visual Inspection (MVI). A primeira parte visava automatizar o processo de inspeção do exterior de edifícios, utilizando tecnologia avançada de visão computacional para identificar e registrar anomalias em fachadas com precisão. Usando o aplicativo móvel MVI, os inspetores puderam treinar o modelo de inteligência artificial (IA) da solução para detectar possíveis deficiências externas do edifício. Este processo automatizado levou a um nível mais alto de consistência e precisão nas inspeções e reduziu significativamente o tempo e o esforço necessários em comparação com as verificações manuais.
A segunda parte se concentrou no ambiente de lojas de varejo. A organização GRE da Verizon usou o MVI para automatizar o gerenciamento de inventário e instalação de luminárias na loja. O GRE da Verizon usou o MVI e seu aplicativo móvel para identificar e catalogar imagens de luminárias e funcionalidades das lojas físicas, como configurações de iPad voltadas para o cliente, para garantir que fossem instalados de acordo com as especificações do projeto. O processo permitiu uma garantia de qualidade simplificada e uma experiência do cliente consistente no ambiente de varejo da Verizon. Os dados desse processo foram então integrados ao IBM® TRIRIGA Application Suite pré-existente da Verizon, um software de gerenciamento imobiliário, para simplificar o registro e o planejamento de ações. Os dados coletados são transmitidos para um servidor baseado na nuvem a partir do qual podem ser integrados a outros sistemas de dados.
Em cada caso, o IBM TRIRIGA, um sistema integrado de gerenciamento do ambiente de trabalho (IWMS) para gerenciamento de imóveis e instalações, gerou um desempenho de portfólio e ciclo de vida de ativos otimizados.Sua arquitetura modular e escalável permitiu que a organização reduzisse os custos e melhorasse a eficiência operacional por meio de decisões baseadas em dados, ao mesmo tempo em que estabelecia uma base sólida para uma modernização futura.
A integração do IBM MVI nas operações da Verizon substituiu fluxos de trabalho manuais fragmentados por um sistema otimizado e inteligente. Os recursos de implementação de edge da solução e a integração perfeita com o ecossistema do Maximo permitiram insights em tempo real e uma tomada de decisão mais rápida. Ao automatizar as inspeções, a Verizon não apenas melhorou a precisão e a eficiência, mas também estabeleceu a base para o gerenciamento escalável e baseado em dados das instalações.
*Nota: Desde então, o IBM TRIRIGA evoluiu para o IBM Maximo Real Estate and Facilities; seus principais recursos de IWMS fazem parte do Maximo Application Suite mais amplo. Essa história de cliente reflete o uso do IBM TRIRIGA pelo cliente.
O programa piloto do MVI demonstrou uma solução robusta e escalável que aumentou a eficiência dos processos de inspeção da Verizon e simplificou a manutenção e a melhoria do portfólio imobiliário.
"Nossa colaboração com a IBM nos ajudou a transformar nossos processos de inspeção predial com melhorias orientadas pela tecnologia para precisão e eficiência. A solução MVI impulsionada por IA não somente aliviou a pressão sobre os recursos, mas também ajudou a otimizar a condição de nossas lojas de varejo e escritórios", disse David Riccitelli, diretor sênior de operações imobiliárias globais da Verizon.
O processo de inspeção automatizada reduziu substancialmente o tempo e os inputs de recursos para a manutenção do edifício, permitindo que a equipe de GRE se concentrasse em tarefas mais estratégicas. A integração com o IBM TRIRIGA oferece gerenciamento de dados sem dificuldades e um processo de geração de relatórios mais abrangente, aumentando ainda mais a eficiência operacional. No geral, a solução impulsionada por IA não apenas melhorou as operações de GRE para a Verizon, mas também demonstrou o potencial transformador da IA ao lidar com desafios de negócios complexos.
A Verizon potencializa e capacita a forma como seus milhões de clientes vivem, trabalham e se divertem, atendendo à demanda por mobilidade, conectividade de rede confiável e segurança. Com sede em Nova York, a Verizon atende países em todo o mundo e quase todas as empresas da Fortune 500. A equipe de nível mundial da Verizon nunca para de inovar para atender os clientes onde eles estão hoje e prepará-los para as necessidades do futuro.
O departamento imobiliário global da Verizon é responsável pelo gerenciamento do portfólio imobiliário da empresa, incluindo locais administrativos e técnicos, locais de varejo e data centers.
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Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.