Os membros da equipe de Imóveis Globais (GRE) da Verizon fizeram uma parceria com o IBM® Client Engineering e o IBM® Technology Expert Labs em um projeto piloto em duas partes para desenvolver uma solução impulsionada por IA usando o IBM® Maximo Visual Inspection (MVI). A primeira parte visava automatizar o processo de inspeção do exterior de edifícios, utilizando tecnologia avançada de visão computacional para identificar e registrar anomalias em fachadas com precisão. Usando o aplicativo móvel MVI, os inspetores puderam treinar o modelo de inteligência artificial (IA) da solução para detectar possíveis deficiências externas do edifício. Este processo automatizado levou a um nível mais alto de consistência e precisão nas inspeções e reduziu significativamente o tempo e o esforço necessários em comparação com as verificações manuais.

A segunda parte se concentrou no ambiente de lojas de varejo. A organização GRE da Verizon usou o MVI para automatizar o gerenciamento de inventário e instalação de luminárias na loja. O GRE da Verizon usou o MVI e seu aplicativo móvel para identificar e catalogar imagens de luminárias e funcionalidades das lojas físicas, como configurações de iPad voltadas para o cliente, para garantir que fossem instalados de acordo com as especificações do projeto. O processo permitiu uma garantia de qualidade simplificada e uma experiência do cliente consistente no ambiente de varejo da Verizon. Os dados desse processo foram então integrados ao IBM® TRIRIGA Application Suite pré-existente da Verizon, um software de gerenciamento imobiliário, para simplificar o registro e o planejamento de ações. Os dados coletados são transmitidos para um servidor baseado na nuvem a partir do qual podem ser integrados a outros sistemas de dados.

Em cada caso, o IBM TRIRIGA, um sistema integrado de gerenciamento do ambiente de trabalho (IWMS) para gerenciamento de imóveis e instalações, gerou um desempenho de portfólio e ciclo de vida de ativos otimizados.Sua arquitetura modular e escalável permitiu que a organização reduzisse os custos e melhorasse a eficiência operacional por meio de decisões baseadas em dados, ao mesmo tempo em que estabelecia uma base sólida para uma modernização futura.

A integração do IBM MVI nas operações da Verizon substituiu fluxos de trabalho manuais fragmentados por um sistema otimizado e inteligente. Os recursos de implementação de edge da solução e a integração perfeita com o ecossistema do Maximo permitiram insights em tempo real e uma tomada de decisão mais rápida. Ao automatizar as inspeções, a Verizon não apenas melhorou a precisão e a eficiência, mas também estabeleceu a base para o gerenciamento escalável e baseado em dados das instalações.

*Nota: Desde então, o IBM TRIRIGA evoluiu para o IBM Maximo Real Estate and Facilities; seus principais recursos de IWMS fazem parte do Maximo Application Suite mais amplo. Essa história de cliente reflete o uso do IBM TRIRIGA pelo cliente.