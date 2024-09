Richard Kane, Presidente e CEO da Verijet, começou a carreira no setor de telecomunicações, onde ajudou a descobrir como rotear 100 milhões de chamadas por hora em tempo real. Ele também é um piloto talentoso, detentor de sete recordes mundiais de velocidade na aviação. A Verijet é o resultado natural de combinar a experiência dele em lidar com grandes quantidades de dados com a paixão por voar.

Já se passaram 25 anos desde que Kane começou a pensar em tornar a aviação privada acessível a mais pessoas. Dado o número de pilotos, aviões e aeroportos envolvidos em voos particulares, ele sabia que seria difícil. A primeira coisa que ele teria que fazer era mudar a forma como os clientes encontravam e reservavam voos particulares.

Durante anos, reservar um voo particular significava ligar para uma agência de viagens para reservas particulares, cujo pessoal pechinchava com as operadoras e os pilotos e cobrava taxas adicionais substanciais. "Eles cobravam entre 7% e 20% por isso, levava horas para ter uma confirmação de que seria possível voar, e você pagaria todos esses intermediários", diz Kane.

Então, ele decidiu construir um mecanismo de otimização que faria o trabalho de uma equipe de programadores com o clique de um botão, eliminando assim cobranças adicionais e tornando os voos mais acessíveis. Fez parceria com uma empresa de aviação privada chamada JetBird, tendo como ponto de partida a frota dela.

"Começamos com 70 aeronaves e cerca de 1.000 reservas de clientes a cada 10 dias", diz Kane. "Para uma transportadora desse tamanho, pode haver 16 quintilhões de soluções de roteamento possíveis. Temos que descobrir qual avião serve para qual cliente. E depois quais aviões precisam de manutenção e quando. Qual tripulação vai pilotar cada avião, quantas horas a tripulação terá que dormir, qual a distância dos hotéis até o aeroporto, quanto tempo a viagem terá em meio ao trânsito e assim por diante."