Em resposta a esses desafios urgentes, a IBM, em parceria com a ElementX, desenvolveu uma solução de IA conversacional personalizada para a Universidade de Auckland (UoA Assistant). A solução envolveu um processo abrangente de definição de escopo para identificar as prioridades da universidade e colaborar com a equipe que lida com as dúvidas dos alunos. O UoA Assistant, desenvolvido com base no IBM® watsonx Assistant e no IBM® Watson Discovery, trazia recursos avançados de natural language understanding (NLU), o que lhe permitia aprender e se adaptar ao longo do tempo. Esse chatbot de IA lidava com perguntas repetitivas e de alto volume e se integrava sem dificuldades aos sistemas existentes para obter respostas personalizadas. Um recurso de destaque era a facilidade com que a equipe da universidade conseguia atualizar as informações, permitindo modificações rápidas em resposta a mudanças nas circunstâncias. A implementação dessa solução inovadora revolucionou a interação com os alunos, oferecendo um sistema de suporte dinâmico e responsivo.