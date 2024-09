Graças à confiabilidade e ao desempenho do IBM Power10, a UMB pode fornecer SAP como serviço com mais eficiência e segurança do que nunca. "É muito mais fácil para nós executar grandes bancos de dados SAP HANA no IBM Power, levando a uma maior produtividade", diz Mathias Lang. "Fizemos uma extensa análise de custo total de propriedade e descobrimos que os servidores IBM Power eram 25% mais baratos para serem executados em um período de cinco anos do que as alternativas."

Repetidamente, a UMB e seus clientes se beneficiam dos recursos avançados de confiabilidade, disponibilidade e segurança da plataforma IBM Power. "Recentemente, por exemplo, substituímos um módulo de memória sem qualquer impacto nos processos de negócios de nossos clientes", confirma Mathias Lang. "Nós e nossos clientes nos familiarizamos completamente com esse nível de estabilidade, onde a redundância integrada minimiza o risco de interrupções e maximiza a continuidade dos negócios."

A capacidade adicional dos servidores IBM Power E1050 permitirá à UMB consolidar todas as suas cargas de trabalho SAP HANA na arquitetura IBM Power, simplificando o gerenciamento de sistemas e melhorando o atendimento ao cliente. “Quando integramos novos clientes, eles ficam sempre muito satisfeitos com o desempenho aprimorado e a escalabilidade granular que podemos oferecer”, afirma Mathias Lang. “Usando o IBM Power, podemos facilmente escalar verticalmente os sistemas SAP HANA e SAP S/4HANA para 3 TB e muito mais, com uma única instância. Em outras arquiteturas, precisaríamos criar clusters, o que aumentaria substancialmente a complexidade e os custos. No IBM Power, podemos dimensionar sistemas sem precisar reiniciar, o que faz uma enorme diferença para clientes cujas operações de negócios incluem processos totalmente integrados e urgentes.”

O UMB também aproveita a tecnologia IBM Power Micro-Partitioning, que permite o dimensionamento do sistema em incrementos muito menores do que em outras arquiteturas. "Com o IBM Power Micro-Partitioning, podemos alinhar os tamanhos do sistema muito melhor com as necessidades reais dos negócios", explica Mathias Lang. "Podemos aumentar ou diminuir os tamanhos dos sistemas rapidamente em etapas de apenas 0,05 unidades de processamento, uma pequena fração de um núcleo físico. E como o desempenho dos núcleos do processador IBM Power é muito melhor do que o de outras arquiteturas, ao atribuir menos núcleos a determinadas cargas de trabalho, também podemos reduzir os custos de licenciamento para nossos clientes."

O maior desempenho do IBM Power e sua otimização para a carga de trabalho do SAP HANA reduzem significativamente as janelas de manutenção para os clientes. "Reiniciar um banco de dados SAP HANA pode levar 45 minutos em algumas arquiteturas", diz Mathias Lang. "No IBM Power com uma configuração aprimorada, agora leva apenas cerca de 16 minutos – uma melhoria de mais de 60% que faz uma diferença real para alguns de nossos clientes. E continuamos aplicando as melhores práticas da IBM e da SAP para acelerar ainda mais a manutenção do sistema no futuro."