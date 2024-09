A embalagem de produtos faz muito mais do que ajudar a promover vendas e transmitir informações importantes. Ela garante conveniência no envio, vendas e consumo; evita adulteração e roubo; e, no caso de alimentos perecíveis e outros itens sensíveis, mantém o frescor e a segurança do produto.

Com sede na região Basca da Espanha, a ULMA Packaging domina a arte e a ciência da embalagem. Organizada como uma cooperativa, a empresa projeta e fabrica equipamentos e sistemas inovadores para embalar alimentos e produtos médicos e farmacêuticos de diversas formas. Usando os sistemas flow pack, termoselagem, termoformagem, encolhimento e outros sistemas automatizados da ULMA Packaging, os clientes conseguem otimizar a produção e, ao mesmo tempo, proteger melhor os produtos.



Segundo Iñaki Alzibar, gerente de Controle Financeiro da ULMA Packaging, a demanda por embalagens de alta qualidade e tecnologias de embalagem de ponta disparou nos últimos 15 anos. Com o crescimento do setor, as lideranças da ULMA Packaging aproveitaram a oportunidade para expandir os negócios internacionalmente. Na última década, a empresa adquiriu e criou aproximadamente 20 novas subsidiárias e expandiu a rede de distribuição em 50 países. Também garantiu vários novos clientes corporativos e dobrou as vendas.



A desvantagem desse sucesso foi que as equipes financeiras e operacionais coletaram e gerenciaram grandes volumes de informações usando sistemas isolados e processos manuais sujeitos a erros. A falta de padronização impediu a visibilidade e o controle dos dados na empresa toda, o que retardou os processos executivos de planejamento e orçamento, consolidação e geração de relatórios no departamento de finanças e controle interno. "Nossa equipe passou muito tempo coletando dados e confirmando a precisão deles, e isso não era prático", diz Alzibar.