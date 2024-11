A IBM trabalhou com a SAP e a Synapxe para executar a transformação de RH, apelidada de iConnect@NHG, em duas fases. Lançada em janeiro de 2023, a primeira fase foi focada na implementação de uma infraestrutura robusta de RH para otimizar os processos e melhorar a precisão dos dados com o uso do SAP SuccessFactors. O programa foi bem-sucedido com uma taxa de login de 95% dos funcionários nas primeiras duas semanas.

Nesta fase, a equipe alinhou a visão de RH para a transformação com o uso do Envision Studio (uma metodologia da IBM destinada a promover o alinhamento entre líderes e principais stakeholders) e definiu o princípio orientador do projeto desde o início. Isso levou à implementação de um processo simplificado e harmonizado de ponta a ponta em todas as unidades do NHG, com o objetivo de melhorar a experiência dos funcionários. Para testar o programa, um escritório de gestão de mudanças, composto por 755 embaixadores, foi responsável por promover novas formas de trabalho.

A plataforma centralizada com recursos de autoatendimento do SAP Workzone (link externo ao site ibm.com) e módulos do SuccessFactors permitiu aos funcionários do NHG personalizar seus ambientes de trabalho de acordo com as necessidades individuais de funcionários e gerentes. A plataforma também permitiu que os funcionários acessassem dados para a tomada de decisões, recuperassem formulários, enviassem solicitações e acompanhassem habilidades para o progresso na carreira. Ao simplificar e otimizar os processos centrais de RH do NHG na arquitetura baseada em nuvem do SuccessFactors, também foi possível melhorar a precisão dos dados e reduzir os custos administrativos. A integração perfeita do SuccessFactors em todo o NHG tornou-o a única fonte de verdade.

Iniciada de forma gradual a partir de novembro de 2023, a segunda fase concentrou-se na integração de funcionalidades e ferramentas de análise avançada, com o objetivo de expandir o ecossistema de RH do NHG por meio de análises de dados detalhadas e funcionalidades completas de gerenciamento de talentos. Um dashboard destinado aos líderes forneceu informações mais detalhadas, a fim de melhorar o processo de tomada de decisão. A segunda fase continuou a otimizar a experiência dos funcionários do NHG, mas eles não foram os únicos a se beneficiar dessa transformação.