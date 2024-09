O método da IBM Client Engineering oferece aos clientes a vantagem da familiarização com os produtos que utilizam sob a orientação de especialistas. O ZentDok é um usuário de longa data da tecnologia da IBM para coleta de dados e também usa a solução IBM Watson Explorer para processamento de linguagem natural (NLP) desde 2016. Então, a BMLV decidiu avançar com o IBM watsonx.ai Tecnologia de estúdio de IA.

Com o ChatZentDoc, surgiu uma interface que usa NLP para fornecer respostas baseadas em fatos. Na interface especialmente desenvolvida, os usuários podem consultar o banco de dados e isolar respostas usando opções de filtro. As respostas podem ser exportadas junto com os documentos fonte. O ChatZentDoc funciona com informações que são atualizadas diariamente para garantir a atualidade necessária. Dessa forma, foi criada uma ferramenta chamada OSINT (Open-Source Intelligence Tool), que também pode ser usada para outras aplicações na administração pública.

Colaboração altamente eficiente, apesar de um cronograma ambicioso

O Coronel Klaus Mak, que lidera o ZentDok, descreve a colaboração com a IBM como profunda e altamente profissional: "A qualidade da primeira apresentação nos surpreendeu positivamente. Nenhum projeto funcionou tão rapidamente e com tanto sucesso."

A próxima etapa será criar um ambiente de teste no qual usuários de outros departamentos possam testar os recursos da ferramenta. Para isso, há uma necessidade de treinamento e educação no uso de IA generativa e NLP: "Estamos entrando em um mundo completamente novo aqui." A elaboração de prompts do usuário é essencial, e a capacidade do usuário se tornará cada vez mais importante."

Capacidade de agir em tempos de grandes volumes de dados

"A inteligência de código aberto," explica Benedikt Klotz, da IBM, "é utilizável universalmente em áreas que precisam pesquisar e analisar quantidades de dados não estruturados. Soluções de IA para o setor público sempre representaram um desafio particular em termos de segurança e disposições regulatórias, como o RGPD, a Lei de Segurança da Informação e a Lei de IA da UE. As experiências obtidas neste piloto também beneficiam outras áreas de negócios dentro da economia que lidam com dados confidenciais."

Mak vê a IA como uma ferramenta poderosa para lidar com ameaças híbridas: "Você pode observar as inundações de dados com inteligência humana, mas não avaliá-las. No entanto, sua avaliação e classificação são o pré-requisito para a capacidade de continuar atuando à luz dos cenários de risco."