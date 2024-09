A transformação digital está permitindo a inovação com uma rapidez inédita, desde a automação nas linhas de produção das fábricas até experiências de varejo tranquilas em dispositivos móveis. Para os clientes da Techwave Hungary, as soluções SAP gerenciadas são um facilitador fundamental.

Para ter capacidade, recursos e escalabilidade para cargas de trabalho SAP de última geração, a Techwave Hungary ampliou sua plataforma de serviços gerenciados baseada no processador IBM® POWER8 existente com servidores IBM® Power Systems E950 e armazenamento IBM® FlashSystem 7200 . A nova plataforma é virtualizada com o IBM® PowerVM, gerenciada com o IBM® PowerVC e executa o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications.

A nuvem privada virtual aprimorada da Techwave Hungary permite migrar clientes novos e atuais para soluções SAP de próxima geração, expandir os negócios e apoiar a rápida transformação digital.

Gabor Lesti, CIO da Techwave Hungary, afirma: “Além de atender aos nossos requisitos de nível de serviço em relação a desempenho e disponibilidade, a eficiência de custo dos servidores IBM Power Systems e do armazenamento IBM FlashSystem nos permite oferecer as mais recentes soluções SAP a um preço competitivo. Estamos confiantes de que essa oferta será uma maneira valiosa de nos diferenciarmos no espaço de serviços gerenciados, conquistar novos clientes e ampliar nossa participação no mercado”.