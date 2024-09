“A TechD é uma grande implementadora de serviços no área de dados e IA. Eles estão ansiosos para colaborar com a IBM para implementar e iterar casos de uso de IA generativa nas empresas. O watsonx.ai traz valor e opções para o mercado. Hoje, muitas empresas já baniram fornecedores e produtos específicos de IA generativa. Para nossa capacidade de entrega, é fundamental ter modelos controlados, governados e comprovados que podem até ser executados offline. “Com o watsonx.ai para aliviar as questões organizacionais e contratuais e aceleradores como o NeuralSeek para acelerar o tempo de implementação e manutenção, reduzimos o tempo de entrega de 3 a 4 meses para 3 a 4 semanas em muitos casos de uso no atendimento ao cliente.”



Marc Martina

Proprietário e presidente/CEO

Technology Dynamics, Inc. (TechD)