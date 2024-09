Hoje, o Techcombank abandonou a abordagem fragmentada de TI para adotar um modelo altamente centralizado e escalável, desbloqueando ganhos impressionantes de eficiência e economia de custos no processo.

Gorski observa: "Conseguimos mudar de uma plataforma distribuída e escalonamento horizontal para uma plataforma de servidor consolidada e incrivelmente escalável, o que nos permitiu simplificar significativamente nossas operações. Na verdade, esperamos que a migração de nosso sistema bancário central Temenos e outros sistemas de nível 1 para o IBM LinuxONE nos ajude a reduzir o custo total de propriedade em cerca de 44 por cento. Isso será impulsionado por custos mais baixos de licenciamento e manutenção de software, melhor utilização de hardware e requisitos reduzidos de espaço físico, energia e refrigeração.

A mudança para esta nova tecnologia também está ajudando a promover uma mudança de mentalidade dentro da TI, explica Gorski: "No início, as pessoas estavam inseguras sobre a nova plataforma, pois era uma grande mudança em relação à nossa arquitetura tradicional e distribuída. Agora que a equipe tem experiência prática com o LinuxONE e percebeu como ele melhorou e simplificou nossa abordagem à TI, eles realmente abraçaram a nova tecnologia. Conforme migramos mais sistemas para o LinuxONE, as economias que faremos em tempo e esforço podem ser reinvestidas em inovação, de modo que a função de TI possa verdadeiramente auxiliar a empresa a trazer novas ofertas aos clientes.

Além disso, com o LinuxONE oferecendo desempenho ultrarrápido, mesmo durante períodos de carga de transações intensas, o Techcombank pode oferecer um serviço responsivo e confiável tanto para usuários corporativos quanto para clientes finais.

"A IBM LinuxONE melhorou muito nossa capacidade de absorver cargas de trabalho dinâmicas sem comprometer o desempenho normal de produção", afirma Gorski. "Recebemos uma clara confirmação disso durante o Ano Novo Lunar, que é um dos horários mais movimentados para o nosso banco. Mesmo com o aumento dos volumes de transações para quatro vezes seus níveis diários normais, a IBM LinuxONE entregou um desempenho impecável, então não perdemos nada."

Ele acrescenta: "Também conseguimos reduzir significativamente os tempos de processamento em lote. No passado, nossos ciclos de lotes eram tão longos que muitas vezes estávamos em risco de perder o período de corte para nossas execuções de data warehouse, o que significa que poderíamos estar sob grande pressão para fornecer às áreas de finanças e gestão de riscos as informações de que precisavam dentro do prazo. Com o LinuxONE, reduzimos o tempo de processamento em lote de oito horas para cinco horas e meia, uma melhoria de mais de 30 por cento, de modo que os dados estejam prontamente disponíveis para relatórios, capacitando os usuários de negócios com as informações atualizadas de que precisam para tomar decisões sólidas.

É importante ressaltar que a solução da IBM também torna rápido e fácil para o Techcombank escalar recursos conforme aumentam as demandas, proporcionando ao banco mais espaço para expansão rápida.

"Graças ao IBM LinuxONE, estamos prontos para crescer", diz Gorski. "Conforme nossas demandas por recursos crescem, podemos simplesmente ativar núcleos ou memória adicionais conforme necessário, sem precisarmos nos preocupar com a arquitetura subjacente. Essa é uma vantagem real em um ambiente de alto crescimento como o nosso. Por exemplo, o volume de transações e o valor de nossos serviços de e-banking aumentaram a uma taxa de crescimento anual composta [CAGR] de 107% e 129,6%, entre 2015 e 2017, respectivamente, e conseguir aumentar a capacidade e a memória sob demanda significa que podemos acomodar continuamente o aumento da demanda de nossos clientes."

Ele conclui: "O mercado bancário no Vietnã está evoluindo rapidamente, e o IBM LinuxONE oferece a base rápida e flexível para apoiar nossa trajetória de crescimento e as necessidades dinâmicas do futuro." Com a IBM ao nosso lado, temos confiança de que podemos aproveitar ao máximo as oportunidades que o mercado oferece e fortalecer nossa posição como líder bancário.