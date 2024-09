“Quando a IA se torna difundida e mais progressiva, a capacidade de governá-la torna-se imperativa para os nossos clientes”, afirma Hasit Trivedi, CTO de tecnologias digitais e chefe global de IA da Tech Mahindra. “Compreendemos as necessidades dos nossos clientes em reunir e gerenciar ferramentas, aplicações e fluxos de trabalho díspares. Temos confiança de que a abordagem aberta da IBM e os novos recursos do watsonx.governance, juntamente com as ofertas do amplifAI da TechM, nos permitirão ajudá-los a escalar e concretizar o todo o potencial da IA generativa em seus negócios.”



