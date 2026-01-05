Com o Document AmplifAler, construído com o portfólio de produtos IBM watsonx, a Tech Mahindra está ajudando as empresas a transformar fluxos de trabalho pesados de documentos em processos inteligentes e automatizados, impulsionando eficiência, precisão e velocidade. Ao combinar IA avançada com governança incorporada, seus clientes estão alcançando resultados mais rápidos, mantendo controle total e conformidade.

Os clientes da Tech Mahindra têm observado resultados de negócios tangíveis em diversos setores:

Setor de energia: aumento de 30% na produtividade de analistas jurídicos por meio de busca e sumarização de documentos impulsionadas por IA





Publicações: redução de 70% no tempo de preparação de dossiês de clientes, permitindo engajamento mais rápido e melhores experiências de aprendizagem





Telecomunicações: economia anual superior a GBP 500.000 por meio da otimização do processamento de documentos, da gestão de consultas e da organização de dados





Serviços financeiros: ganhos significativos de eficiência na integração de clientes e nos fluxos de pagamento, reduzindo a extração manual de dados em 50% a 70%

Ao integrar o watsonx.governance, cada produção de IA do Document AmplifAler é transparente e explicável, capacitando essas empresas a adotar IA com confiança, atender às expectativas regulatórias e escalar a inovação de forma responsável. Juntas, Tech Mahindra e IBM estão ajudando os clientes da Tech Mahindra a liberar todo o potencial da IA confiável para transformar a forma como os negócios são realizados.

Da integração corporativa de clientes à revisão de contratos e reconciliação de faturas, o Document AmplifAler está ajudando clientes de diversos setores a acelerar decisões, aumentar a eficiência operacional e revelar insights ocultos em seus dados. A Tech Mahindra e a IBM construíram mais do que uma solução — estabeleceram um centro de excelência (CoE) conjunto em IA, treinaram mais de 500 profissionais e seguem avançando continuamente a adoção de IA de nível empresarial, escalável, segura e preparada para o futuro