A Tech Mahindra e a IBM transformam o processamento de documentos com velocidade, precisão e governança
A Tech Mahindra, empresa de consultoria em tecnologia e soluções digitais, percebeu que seus clientes estavam se afogando em informações ocultas em documentos enormes e não estruturados. Esses documentos, incluindo relatórios financeiros, contratos e formulários de integração, geralmente têm mais de cem páginas e combinam texto, tabelas complexas e imagens. A extração de valor desses dados é lenta, manual e propensa a erros, com cada variação no formato ou layout adicionando novas camadas de complexidade.
A Tech Mahindra sabia que automatizar esses processos era fundamental, mas reconheceu que a oportunidade real era a inteligência. Ao aplicar IA generativa para compreender e raciocinar sobre estruturas de documentos complexas, seus clientes poderiam acelerar a tomada de decisão e liberar novas eficiências. No entanto, muitas organizações permaneceram cautelosas, preocupadas com governança, transparência e controle. Lidar com esse desafio duplo — recursos e confiança em IA — tornou-se a base para a colaboração da Tech Mahindra com a IBM.
Em colaboração com a IBM, a Tech Mahindra criou o Document AmplifAler, uma plataforma de IA generativa de última geração projetada para transformar a maneira como as empresas gerenciam e entendem documentos complexos. Desenvolvido com IBM watsonx.ai O AI Studio, os modelos de base IBM Granite 13b e o IBM Deep Search usam IA multimodelo e multiagente para extrair, analisar e enriquecer insights a partir de documentos extensos e intensivos em dados, que combinam texto, tabelas e imagens.
O que diferencia a plataforma Document AmplifAler é sua base de IA responsável. Com o toolkit IBM watsonx.governance para governança de IA incorporado ao núcleo da solução, o Document AmplifAler ajuda a garantir que todos os processos orientados por IA sejam transparentes, explicáveis e em conformidade, atendendo às preocupações corporativas relacionadas à confiança e à responsabilização.
Com o Document AmplifAler, construído com o portfólio de produtos IBM watsonx, a Tech Mahindra está ajudando as empresas a transformar fluxos de trabalho pesados de documentos em processos inteligentes e automatizados, impulsionando eficiência, precisão e velocidade. Ao combinar IA avançada com governança incorporada, seus clientes estão alcançando resultados mais rápidos, mantendo controle total e conformidade.
Os clientes da Tech Mahindra têm observado resultados de negócios tangíveis em diversos setores:
Ao integrar o watsonx.governance, cada produção de IA do Document AmplifAler é transparente e explicável, capacitando essas empresas a adotar IA com confiança, atender às expectativas regulatórias e escalar a inovação de forma responsável. Juntas, Tech Mahindra e IBM estão ajudando os clientes da Tech Mahindra a liberar todo o potencial da IA confiável para transformar a forma como os negócios são realizados.
Da integração corporativa de clientes à revisão de contratos e reconciliação de faturas, o Document AmplifAler está ajudando clientes de diversos setores a acelerar decisões, aumentar a eficiência operacional e revelar insights ocultos em seus dados. A Tech Mahindra e a IBM construíram mais do que uma solução — estabeleceram um centro de excelência (CoE) conjunto em IA, treinaram mais de 500 profissionais e seguem avançando continuamente a adoção de IA de nível empresarial, escalável, segura e preparada para o futuro
A Tech Mahindra oferece consultoria em tecnologia e soluções digitais para empresas globais de diversos setores, viabilizando transformação em escala com velocidade incomparável. A empresa conta com mais de 148.000 profissionais em mais de 90 países, atendendo mais de 1.100 clientes em todo o mundo. A Tech Mahindra oferece um portfólio completo de serviços, incluindo consultoria, tecnologia da informação, aplicações corporativas, serviços de processos de negócios, serviços de engenharia, serviços de rede, experiência do cliente e design, IA e analytics, além de serviços de nuvem e infraestrutura. A empresa é a primeira companhia indiana no mundo a receber o Selo Terra Carta da Sustainable Markets Initiative, que reconhece organizações globais que lideram ativamente a criação de um futuro positivo para o clima e a natureza. A Tech Mahindra integra o Mahindra Group, fundado em 1945, uma das maiores e mais admiradas federações multinacionais de empresas.
Operacionalize a IA generativa na nuvem híbrida com velocidade, escala e confiança.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, o logotipo da IBM, Granite, IBM watsonx, watsonx.ai, e watsonx.governance são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em diversas jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.