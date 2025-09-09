O Target Group é um dos principais provedores de terceirização de processos de negócios (BPO), atendendo clientes dos setores financeiro, governamental, de seguros e outros. À medida que a base de clientes da empresa cresceu e as cargas de trabalho se intensificaram, sua infraestrutura de TI legada começou a mostrar sinais de sobrecarga. Os sistemas enfrentavam dificuldades para atender às crescentes demandas de desempenho — aumentando o risco de downtime, processamento mais lento e possíveis vulnerabilidades de segurança.

Para uma empresa cuja reputação depende da entrega de serviços seguros e sempre disponíveis, esse problema representava uma ameaça séria. O Target Group precisava de uma infraestrutura moderna e escalável que pudesse lidar com a crescente demanda, garantir alta disponibilidade e atender a rigorosos requisitos de segurança — tudo isso sem interromper as operações em andamento.