A infraestrutura legada está sobrecarregada devido às crescentes demandas dos clientes

O Target Group é um dos principais provedores de terceirização de processos de negócios (BPO), atendendo clientes dos setores financeiro, governamental, de seguros e outros. À medida que a base de clientes da empresa cresceu e as cargas de trabalho se intensificaram, sua infraestrutura de TI legada começou a mostrar sinais de sobrecarga. Os sistemas enfrentavam dificuldades para atender às crescentes demandas de desempenho — aumentando o risco de downtime, processamento mais lento e possíveis vulnerabilidades de segurança.

Para uma empresa cuja reputação depende da entrega de serviços seguros e sempre disponíveis, esse problema representava uma ameaça séria. O Target Group precisava de uma infraestrutura moderna e escalável que pudesse lidar com a crescente demanda, garantir alta disponibilidade e atender a rigorosos requisitos de segurança — tudo isso sem interromper as operações em andamento.
3x aumento

no desempenho do sistema em relação à infraestrutura anterior

 40% redução

em tempo de processamento em lote, acelerando a entrega de serviços
Tempo de atividade do sistema 99,9999%

disponibilidade quase contínua para clientes

 100% mitigação de ameaças

sem violações bem-sucedidas nos últimos 12 meses
Nossa decisão de implementar a plataforma IBM Power10 foi transformadora para o nosso negócio. A alta disponibilidade, resiliência e segurança fornecidas por esses sistemas são cruciais para os resultados dos clientes de nossos clientes. Agora podemos assegurar com confiança a nossos clientes que suas cargas de trabalho estão em boas mãos, permitindo que eles se concentrem em suas atividades principais.
Scott Hill Diretor de tecnologia Target Group
Como a transformação de nuvem privada impulsiona agilidade e resiliência

Para modernizar sua infraestrutura, o Target Group fez parceria com a Recarta IT, um IBM Business Partner, para implementar a plataforma IBM Power10 em uma configuração de nuvem privada. A solução, IBM® Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, possibilitou escalabilidade dinâmica com base em demandas de carga de trabalho em tempo real. Ela também incluiu armazenamento em cluster IBM® FlashSystem 7300 e IBM SAN Volume Controller para ajudar a garantir alta disponibilidade e gerenciamento de dados sem dificuldades.

A migração foi cuidadosamente planejada para minimizar interrupções, e os resultados foram imediatos: o novo ambiente entregou quase três vezes o desempenho dos sistemas anteriores e reduziu os tempos de processamento em lote em 40%. Com redundância incorporada, boot seguro e criptografia, a solução forneceu a resiliência e a segurança que o Target Group precisava para oferecer suporte com confiança a suas cargas de trabalho críticas para o negócio.
Trabalhar com o Target nesse projeto crítico para os negócios demonstrou a força da nossa parceria com o grupo. Ficamos muito satisfeitos por ter entregue este projeto dentro do prazo, dentro do orçamento e com mínima interrupção para a empresa.
Phil Hyams Diretor de vendas globais Recarta IT
Infraestrutura confiável. Maior satisfação do cliente. Segurança absoluta.

Com sua infraestrutura atualizada, o Target Group agora opera com desempenho, tempo de atividade e segurança significativamente aprimorados. A disponibilidade de “seis noves” da plataforma IBM Power — 99,9999% de tempo de atividade1 — ajuda a garantir a entrega ininterrupta de serviços, o que é essencial para clientes que dependem de operações contínuas.

Como resultado, o Target Group:

  • Aumentou a satisfação dos clientes por meio da disponibilidade consistente das cargas de trabalho
  • Expandiu a oferta de serviços e conquistou novos clientes com confiança
  • Alcançou 100% de mitigação de ameaças com recursos avançados de segurança
  • Reduziu os tempos de processamento em lote em 40%
  • Melhorou o desempenho geral do sistema em quase três vezes

Após a implementação bem-sucedida da plataforma IBM Power10, o Target Group lançou 3 novas iniciativas de prova de conceito (POC) com a IBM. Essas iniciativas têm como objetivo aproveitar o impulso da transformação inicial, explorando novas oportunidades para otimizar desempenho, escalabilidade e entrega de serviços. A colaboração reflete a confiança do Target Group na IBM como parceira de inovação de longo prazo.
Logotipo do Target
Sobre o Target Group

Target Group, uma empresa da Tech Mahindra, é um provedor de BPO e especialista em transformação digital com sede no Reino Unido, atendendo mais de 30 grandes empresas de serviços financeiros e organizações do setor público. O Target Group gerencia 17 bilhões de libras esterlinas em ativos e atende 19 milhões de contas de clientes. Com mais de 45 anos de experiência, a empresa entrega soluções reguladas pela Financial Conduct Authority (FCA) que simplificam operações e elevam a experiência dos clientes.
Logotipo da Recarta
Sobre a Recarta IT

Recarta IT é uma IBM Business Partner premiada especializada em design, implementação e gerenciamento de ambientes corporativos de servidores e armazenamento. Com uma base global de clientes que abrange mais de 300 organizações dos setores de serviços financeiros, manufatura, setor público e varejo, a Recarta IT entrega soluções de infraestrutura críticas para os negócios, com foco em resiliência, conformidade e desempenho. A empresa é reconhecida por sua profunda expertise em nuvem híbrida e cargas de trabalho de IA, oferecendo suporte a clientes que operam em uma variedade de ambientes regulatórios e geográficos.

 Componentes da solução IBM Power IBM FlashSystem® IBM SAN Volume Controller IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity
Notas de rodapé

1. Com base no downtime não planejado de um único sistema Power E1180, conforme calculado no Power11 Processor-Based Systems RAS (veja a seção: 99,9999% de tempo de atividade)

