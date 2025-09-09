O Target Group aumenta desempenho, confiabilidade e segurança com a plataforma IBM Power
O Target Group é um dos principais provedores de terceirização de processos de negócios (BPO), atendendo clientes dos setores financeiro, governamental, de seguros e outros. À medida que a base de clientes da empresa cresceu e as cargas de trabalho se intensificaram, sua infraestrutura de TI legada começou a mostrar sinais de sobrecarga. Os sistemas enfrentavam dificuldades para atender às crescentes demandas de desempenho — aumentando o risco de downtime, processamento mais lento e possíveis vulnerabilidades de segurança.
Para uma empresa cuja reputação depende da entrega de serviços seguros e sempre disponíveis, esse problema representava uma ameaça séria. O Target Group precisava de uma infraestrutura moderna e escalável que pudesse lidar com a crescente demanda, garantir alta disponibilidade e atender a rigorosos requisitos de segurança — tudo isso sem interromper as operações em andamento.
no desempenho do sistema em relação à infraestrutura anterior
em tempo de processamento em lote, acelerando a entrega de serviços
disponibilidade quase contínua para clientes
sem violações bem-sucedidas nos últimos 12 meses
Para modernizar sua infraestrutura, o Target Group fez parceria com a Recarta IT, um IBM Business Partner, para implementar a plataforma IBM Power10 em uma configuração de nuvem privada. A solução, IBM® Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, possibilitou escalabilidade dinâmica com base em demandas de carga de trabalho em tempo real. Ela também incluiu armazenamento em cluster IBM® FlashSystem 7300 e IBM SAN Volume Controller para ajudar a garantir alta disponibilidade e gerenciamento de dados sem dificuldades.
A migração foi cuidadosamente planejada para minimizar interrupções, e os resultados foram imediatos: o novo ambiente entregou quase três vezes o desempenho dos sistemas anteriores e reduziu os tempos de processamento em lote em 40%. Com redundância incorporada, boot seguro e criptografia, a solução forneceu a resiliência e a segurança que o Target Group precisava para oferecer suporte com confiança a suas cargas de trabalho críticas para o negócio.
Com sua infraestrutura atualizada, o Target Group agora opera com desempenho, tempo de atividade e segurança significativamente aprimorados. A disponibilidade de “seis noves” da plataforma IBM Power — 99,9999% de tempo de atividade1 — ajuda a garantir a entrega ininterrupta de serviços, o que é essencial para clientes que dependem de operações contínuas.
Como resultado, o Target Group:
“Trabalhar com o Target nesse projeto crítico para os negócios demonstrou a força da nossa parceria com o grupo. Ficamos muito satisfeitos por ter entregue este projeto dentro do prazo, dentro do orçamento e com mínima interrupção para a empresa.” — Phil Hyams, diretor de vendas globais, Recarta IT
Após a implementação bem-sucedida da plataforma IBM Power10, o Target Group lançou 3 novas iniciativas de prova de conceito (POC) com a IBM. Essas iniciativas têm como objetivo aproveitar o impulso da transformação inicial, explorando novas oportunidades para otimizar desempenho, escalabilidade e entrega de serviços. A colaboração reflete a confiança do Target Group na IBM como parceira de inovação de longo prazo.
Target Group, uma empresa da Tech Mahindra, é um provedor de BPO e especialista em transformação digital com sede no Reino Unido, atendendo mais de 30 grandes empresas de serviços financeiros e organizações do setor público. O Target Group gerencia 17 bilhões de libras esterlinas em ativos e atende 19 milhões de contas de clientes. Com mais de 45 anos de experiência, a empresa entrega soluções reguladas pela Financial Conduct Authority (FCA) que simplificam operações e elevam a experiência dos clientes.
Recarta IT é uma IBM Business Partner premiada especializada em design, implementação e gerenciamento de ambientes corporativos de servidores e armazenamento. Com uma base global de clientes que abrange mais de 300 organizações dos setores de serviços financeiros, manufatura, setor público e varejo, a Recarta IT entrega soluções de infraestrutura críticas para os negócios, com foco em resiliência, conformidade e desempenho. A empresa é reconhecida por sua profunda expertise em nuvem híbrida e cargas de trabalho de IA, oferecendo suporte a clientes que operam em uma variedade de ambientes regulatórios e geográficos.
1. Com base no downtime não planejado de um único sistema Power E1180, conforme calculado no Power11 Processor-Based Systems RAS (veja a seção: 99,9999% de tempo de atividade) https://www.ibm.com/downloads/documents/br-pt/10a99803d9afd776
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo IBM, IBM FlashSystem e Power são marcas registradas ou marcas comerciais da IBM Corp., nos EUA e/ou em outros países.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto os resultados esperados em geral não podem ser garantidos.