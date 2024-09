Nos últimos dois anos, a T-Soft aumentou seu consumo de nuvem em 300%. A escalabilidade do IBM Cloud ajuda a T-Soft a se adaptar às necessidades de consumo em constante mudança de seus clientes. Além disso, à medida que a T-Soft continua a expandir sua base de clientes e a aumentar seu portfólio de produtos, ela planeja usar os serviços disponíveis no IBM Cloud para ajudar no desenvolvimento de produtos. Por exemplo, a T-Soft está atualmente executando uma prova de conceito (POC) do IBM Cloud Kubernetes Service. "Os contêineres são a tecnologia mais flexível e usam menos recursos do que outras opções. Além disso, eles podem ser gerenciados remotamente", diz Avni Arikan, diretor técnico da T-Soft.

Administrar a plataforma de tecnologia para milhares de clientes não é fácil, diz Arikan. "O suporte técnico da IBM nos ajuda a passar por qualquer coisa", diz ele. "Planejamos continuar crescendo juntos. É uma ótima parceria."