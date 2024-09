Assim que o estado aprovou um orçamento para a transformação do sistema, os gestores do DAS começaram a procurar por uma plataforma de RH baseada em nuvem que pudesse atender aos requisitos atuais e se expandir para o crescimento futuro. "O estado do Oregon tem um processo de aquisição muito consistente, e trouxemos muitas pessoas para avaliar as muitas alternativas apresentadas a nós", diz Zike. "Também conversamos com outros governos estaduais e obtivemos referências. É assim que o Workday foi escolhido."

A equipe do DAS de Oregon reconheceu que fazer parte da comunidade de usuários da Workday também ofereceria vantagens operacionais fundamentais. "Poder conversar com outras entidades e explorar as melhores práticas foi uma grande vantagem", diz Zike. "E ter um sistema que é regularmente atualizado com mudanças regulatórias é muito melhor do que ter que descobrir como precisamos programar nosso próprio sistema para fazer as mudanças."

Ao escolher um parceiro para integrar a solução de RH da Workday no complexo ambiente de sistemas de Oregon, o DAS procurou uma empresa que tivesse um histórico com o estado e também estivesse comprometida com um relacionamento de trabalho colaborativo. "Sabíamos que os IBMers seriam as pessoas mais inteligentes da sala e que eram especialistas", diz Martinez. "Mas eles deixaram claro que nos ouviriam e faríamos isso juntos. Isso foi muito atraente para nós."

Outro fator que nos levou à escolha da IBM como parceira da integração dos sistemas foi sua experiência em trabalhar com organizações governamentais. "Ter essa compreensão fundamental de como o sistema poderia apoiar o governo foi muito útil", diz Zike. "Também houve clareza na proposta e na direção que deveríamos seguir."

Antes da implementação, a IBM realizou workshops de Design Thinking para ajudar a garantir que a nova plataforma de RH atenderia às necessidades específicas dos clientes. Os métodos Kanban foram utilizados para visualizar e planejar processos, e personas foram criadas e testadas para orientar o desenvolvimento em torno de experiências de usuário do mundo real. "Tínhamos uma equipe diversificada vindo de diferentes agências e tipos de trabalho", diz Lawson. "O Design Thinking nos ajudou a entender suas perspectivas e foi uma ferramenta útil para usar."

A migração de processos manuais para um sistema automatizado representou um desafio significativo para a cultura de trabalho. "Muitos de nossos gerentes nunca haviam sido obrigados a fazer qualquer coisa em um sistema automatizado e confiavam no papel para as ações de pessoal", diz Zike. "Exigir que eles entrassem em um sistema como o Workday e se envolvessem com a tecnologia foi realmente diferente para eles, e é aí que tivemos muita necessidade de gerenciamento de mudanças."

“Tivemos uma pessoa dedicada à gestão de mudanças da IBM e isso foi uma grande ajuda”, diz Martinez. “Esse projeto foi uma grande mudança de paradigma para o estado de Oregon. Antes disso, éramos um sistema transacional e agora migramos para um sistema de processos de negócios completo.”

O DAS implementou os módulos do Workday em etapas, começando com Core HR, Compensation, Recruiting, Absence Management, Talent Suite e, mais recentemente, Learning. "Quando lançamos o Workday Learning, essa foi a implementação mais fácil que já tive na minha carreira", diz Zike. "Eu estava esperando algo dar errado e nada aconteceu. Ele foi muito bem recebido."

"O Oregon fez um excelente trabalho ao aproveitar o Workday com tudo que ele pode oferecer ao estado", diz Chad Duffy, Gerente Regional de Vendas da Workday. "Nós, Workday, IBM e DAS, trabalhamos em conjunto para determinar quem precisa se envolver, como isso atende às suas necessidades e garantir que o estado veja valor."