"Nossa visão é construir um mercado onde entidades externas possam vir e compartilhar dados e aproveitar nossa plataforma e serviços analíticos. Estamos muito animados com a perspectiva e ansiosos para colaborar com a IBM para explorar as plataformas watsonx.data e watsonx.ai como parte de nossas iniciativas de transformação de rede, realizadas para aumentar nossa agilidade e produtividade, resultando em um crescimento dos negócios."



- Ayush Sharma,

diretor de tecnologia da

StarHub