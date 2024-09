Cada recurso da IBM desempenha uma função distinta na nova solução da Sompo Sigorta. Primeiro, quando chegam novos documentos, a empresa usa a tecnologia IBM Datacap para capturar as informações pertinentes e classificar os documentos. "No passado, tínhamos que enviar manualmente lotes de documentos para diferentes departamentos três ou quatro vezes por dia", explica Yücesoy. "Agora, o IBM Datacap classifica os documentos como 'um documento legal' ou 'um documento de lesão corporal', e podemos iniciar imediatamente o processo sem perder tempo."

Depois que os documentos são entregues aos departamentos relacionados, os recursos de gerenciamento de processos de negócios (BPM) da tecnologia IBM Business Automation Workflow entram em ação. Os especialistas em processamento de sinistros usam o software IBM para avaliar as informações do arquivo do sinistro e fazer as alterações necessárias. "Se for necessário inserir metadados adicionais, basta clicar no item listado no BPM e inserir os dados necessários na interface de usuário correspondente do Datacap. Depois disso, todos os dados são transferidos para o FileNet", explica Yücesoy.

Por fim, o recurso IBM FileNet Content Manager envia automaticamente os documentos para o aplicativo interno responsável para processamento. Como essas informações são compartilhadas entre os sistemas, a Sompo Sigorta pode eliminar o retrabalho e garantir a consistência em toda a empresa.

A equipe de projeto da Sompo Sigorta decidiu implementar esse projeto em um departamento de cada vez. A pandemia da COVID-19 começou logo após a conclusão da primeira fase do projeto (implementação do software para o departamento jurídico). Felizmente, a equipe conseguiu concluir a segunda fase, implementando o software para o departamento de sinistros, remotamente. Os departamentos de sinistros e jurídico trabalharam de casa durante o período da pandemia, graças a esse projeto.