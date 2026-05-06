Para manter seu desenvolvimento de produto no caminho certo e ficar à frente do mercado, a SOFTWARE ENGINEERING GmbH precisa garantir que pode oferecer soluções complementares para o mais recente software IBM® Db2 for z/OS. Mas como a empresa poderia desenvolver e testar novas soluções na IBM® Z sem limitações, mantendo controle rigoroso sobre os custos operacionais?
Para oferecer aos seus clientes novos recursos, a SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) exige servidores de mainframe que suportem o software mais recente, ao mesmo tempo em que oferecem acesso flexível ao sistema e otimizam os custos.
A SEG trabalhou com o IBM® Global Asset Recovery Services para implementar um mainframe usado e certificado da IBM que oferece ampla capacidade para o desenvolvimento suave e flexível de produtos com o preço ideal.
A SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) oferece ferramentas de software padrão e serviços personalizados que ajudam seus clientes a executar suas instâncias de banco de dados de missão crítica IBM® Db2 for z/OS de forma eficiente, confiável e com desempenho ideal. Para oferecer novos produtos e recursos que aproveitam o software de banco de dados mais recente, a SEG precisa de acesso flexível ao servidor mainframe atual durante testes e desenvolvimento.
Karl Henn, programador sênior de sistemas da SOFTWARE ENGINEERING GmbH, diz: "Para nós, a situação é muito simples – se quisermos oferecer soluções de software de mainframe, precisamos de acesso aos atuais servidores de mainframe para garantir que as soluções que construímos funcionem de forma confiável nos sistemas de nossos clientes. Soluções de software puras, como o IBM® System z Personal Development Tool, zPDT, não ofereceram todas as funcionalidades necessárias. Nossos produtos são usados em ambientes complexos, e é crucial assegurar que sempre tenhamos a capacidade de testar e analisar uma grande variedade de configurações de hardware físico que podemos encontrar nos data centers dos clientes. Quando um cliente liga, cada segundo conta, e temos que configurar um ambiente que corresponda ao do cliente para poder verificar a configuração e fornecer soluções rapidamente e sem atrasos."
No entanto, o custo da implantação de um novo mainframe IBM® Z atendendo às especificações necessárias para construir, executar e oferecer suporte ao software empresarial apresentou um grande desafio financeiro para a SEG. Conhecendo por experiência própria as limitações de comprar capacidade temporária de provedores de serviços externos, a empresa queria manter o controle total da infraestrutura, incluindo recursos avançados, como instalações de acoplamento para grupos de compartilhamento de dados, sem precisar investir em um servidor totalmente novo.
Karl Henn confirma: "Como uma empresa de desenvolvimento de software, temos alguns requisitos sofisticados em relação à configuração, incluindo o número de CPUs no servidor. Isso dificulta a busca de soluções adequadas no mercado que estejam dentro do nosso orçamento. Os sistemas hospedeiros compartilhados também estão fora de questão, pois algumas situações e casos de suporte podem exigir reinicializações do sistema, versões mais antigas do sistema operacional ou outras atividades, que podem ser caras e difíceis de programar em um sistema hospedeiro compartilhado."
Dado o quão crucial é o acesso irrestrito ao seu ambiente de desenvolvimento, a SEG tem um longo histórico de investimento em mainframes IBM® Z. Mas apenas quando há uma justificativa de negócio convincente para a empresa comprar um novo servidor da última geração. Como resultado, por muitos anos a empresa trabalhou com o IBM® Global Asset Recovery Services para manter sua infraestrutura suficientemente atualizada com os servidores usados e certificados da IBM por um custo razoável, garantindo que ela tenha a infraestrutura necessária para criar um software de primeira classe que também tire proveito da mais recente solução de banco de dados IBM® Db2 for z/OS.
Ao trabalhar com os equipamentos usados e certificados da IBM, a SEG sabe que pode obter mainframes, recursos e peças sobressalentes da IBM para o servidor e, o mais importante, obter a qualidade desejada respaldada pela certificação IBM. Isso é crucial, pois o mainframe é a base de suas atividades de desenvolvimento e o tempo de inatividade prolongado seria caro para a empresa, tanto em termos financeiros quanto de reputação.
Karl Henn acrescenta: "Conhecemos o mercado e trabalhamos com fornecedores terceirizados que vendem equipamentos usados no passado. Mas rapidamente percebemos que apenas o IBM® Global Asset Recovery Services pode fornecer a solução de que precisamos, quando precisamos, a um preço razoável. Ser capaz de adaptar o sistema aos nossos requisitos foi essencial para garantir que o servidor certificado e usado tivesse desempenho suficiente e toda a funcionalidade necessária para executar nossas cargas de trabalho de desenvolvimento e teste."
A estabilidade da marca comercial da plataforma IBM® Z também se estende à compatibilidade do hardware entre as gerações de servidores. Graças à introdução prospectiva de novas funcionalidades, que geralmente não comprometem a compatibilidade com as duas gerações anteriores de servidores, a SEG pode usar o software mais recente em seu servidor remanufaturado.
Na última atualização, a SEG trabalhou em estreita colaboração com o IBM® Global Asset Recovery Services para implementar um servidor IBM® zEnterprise BC12 (zBC12) certificado. O servidor é usado para desenvolver ferramentas como SQL PerformanceExpert, SQL WorkloadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) e WLX Audit for Db2 z/OS que ajudam os clientes a ajustar suas aplicações para obter o melhor desempenho, facilitar a administração do banco de dados, automatizar tarefas padrão, enfrentar os novos desafios apresentados pela entrega contínua do Db2 12 e fornecer a possibilidade de conformidade completa com pouca ou nenhuma sobrecarga. Além disso, essa arquitetura de servidor moderna atende a uma variedade de Db2 z/OS Pocket Tools.
Como parceiro de longa data da IBM e com vasta experiência na plataforma IBM® Z e participação nos programas IBM® Db2 e CICS Early Test, SEG é um membro altamente engajado da comunidade de usuários. Karl Henn explica: "Estamos comprometidos com a plataforma IBM® Z e com o ecossistema circundante. Nossa contribuição para a plataforma e todo o ambiente vai além dos nossos produtos de software padrão. Gostamos de fazer parte de uma comunidade de usuários ativa e compartilhamos regularmente nossos insights com clientes e parceiros por meio de uma ampla variedade de apresentações em vários eventos. Estar próximo dos nossos clientes é a essência do nosso negócio. A troca frequente e direta em todos os níveis nos permite avaliar quais novos recursos nossos clientes precisam e quais novos desenvolvimentos precisamos abordar com nosso portfólio de produtos."
Graças à sua cooperação com o IBM® Global Asset Recovery Services, a SEG obtém acesso a servidores de usados e certificados da IBM, que a empresa pode personalizar para atender aos seus requisitos exatos de negócios. A IBM coloca os servidores remanufaturados através dos mesmos rigorosos procedimentos de teste que os sistemas recém-montados, e tem um inventário abrangente de recursos e peças certificadas. Isso dá à SEG a confiança de que todos os componentes funcionarão de forma confiável e de que a empresa obtém a qualidade e o desempenho pelos quais pagará. Karl Henn observa: "Valorizamos ter controle total sobre a infraestrutura que usamos para desenvolver nosso software. O fato de que podemos executar qualquer versão do sistema operacional e de software que gostamos a qualquer momento em nosso servidor nos ajuda a corrigir problemas e entregar novos produtos e recursos mais rapidamente aos nossos clientes."
Graças à disponibilidade econômica e certificada, remanufaturada para especificações de fabricação originais, servidores totalmente testados da IBM, a SEG conseguiu expandir suas ofertas e aprimorar sua vantagem competitiva, permitindo que a empresa aproveitasse novas oportunidades de negócios e se ajustasse às mudanças nas demandas e práticas. Um exemplo é a introdução da entrega contínua de novos recursos e melhorias para o IBM® Db2 12 for z/OS, o que permite que os clientes se beneficiem de novas funcionalidades mais rapidamente. Essa entrega mais ágil de novos recursos também cria novos desafios para os clientes. Karl Henn enfatiza: "Em um mundo que está se movendo mais rápido do que nunca, o software também precisa se mover rápido. Enquanto nossos clientes estão ansiosos para explorar novas funcionalidades, eles também querem a garantia de que as melhorias em uma área não terão um impacto negativo no desempenho do banco de dados em outras áreas. É por isso que estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos clientes para lançar um novo produto que ajudará a minimizar os riscos ao adotar a abordagem de entrega contínua do IBM® DB2 for z/OS."
Um benefício adicional de executar um servidor usado IBM® for SEG é que a empresa consegue proteger melhor sua propriedade intelectual. Como nenhum código precisa ser executado em sistemas externos para desenvolvimento ou manutenção, a SEG pode ter certeza de que nenhuma pessoa ou empresa não autorizada pode acessar as informações importantes sobre as quais a SEG é construída.
Karl Henn conclui: "Manter-se atualizado com o mainframe IBM® Z é vital para o nosso negócio, especialmente porque fornecemos ferramentas para suportar migrações para os novos recursos do IBM® Db2 for z/OS Graças à nossa estreita colaboração com excelentes especialistas da IBM em todo o mundo e aos atraentes sistemas usados e certificados do IBM® Global Asset Recovery Services, podemos continuar desenvolvendo e enviando ferramentas padrão que ajudam os clientes do IBM® Z a ultrapassar os limites, maximizando a confiabilidade e o desempenho."
SOFTWARE ENGINEERING GmbH fornece serviços de software individuais e ferramentas padrão para IBM® DB2 for z/OS.A SEG ajuda as empresas nos setores bancário, financeiro e de seguros, entre outras, em toda a Europa e América do Norte a aproveitar ao máximo seus mainframes IBM® Z, otimizando o desempenho e acelerando o processamento de dados.A SEG está sediada em Düsseldorf, Alemanha, e tem uma filial em Washington D.C., Estados Unidos.
Para saber mais sobre os servidores e soluções de armazenamento usados e certificados da IBM, entre em contato com seu representante IBM ou parceiro de negócios da IBM ou visite o seguinte site: ibm.com/certified-used-equipment
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