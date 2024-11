O valor nominal de títulos vinculados ao USD London Interbank Offered Rate (LIBOR) atingiu seu pico em 2012, quando chegou à marca de 200 trilhões de dólares. No entanto, o escândalo de manipulação do LIBOR desencadeou uma reformulação global dos mecanismos de definição de taxas durante a década de 2010.



Essa reformulação levou à introdução do Secured Overnight Financing Rate (SOFR), uma taxa sem risco que substituiu amplamente o USD LIBOR em 2021. O SOFR foi desenvolvido em conformidade com os princípios para benchmarks financeiras da International Organization of Securities Commissions (IOSCO), resultando em uma transição bem-sucedida.



No entanto, um desafio persistiu: a ausência de um componente de spread de crédito, que era essencial no benchmark do LIBOR. Como resultado, duas alternativas sensíveis a crédito foram desenvolvidas: o American Interbank Offered Rate (Ameribor) e o Bloomberg Short-term Banking Yield Index (BSBY). Apesar do sucesso inicial, a IOSCO determinou que nenhum desses benchmarks estava em conformidade com seus princípios, e o BSBY está sendo descontinuado.



No mundo pós-LIBOR, as instituições financeiras buscaram um benchmark confiável e robusto que pudesse considerar os riscos de crédito associados ao financiamento de dívidas bancárias sem garantia. Diante dessa necessidade, a SOFR Academy, em colaboração com um administrador de índices de benchmarks, buscou criar dois índices complementares Across-the-Curve Credit Spread Index (AXI) e Financial Conditions Credit Spread Index (FXI) que funcionariam como complementos sensíveis ao crédito para o SOFR.



Para ganhar confiança do mercado e conformidade regulatória, a SOFR Academy precisava de uma revisão independente que pudesse avaliar a conformidade dos referenciais com os princípios da IOSCO. Em particular, eles precisavam cumprir os Princípios 6 (design de benchmark), 7 (suficiência de dados) e 9 (transparência das determinações) da IOSCO. O Ameribor e o BSBY não atenderam a esses princípios, o que levou, em última análise, ao seu fracasso. E, caso a SOFR Academy não cumprisse esses princípios no que diz respeito à substância de um índice, provavelmente seria necessário alterar a metodologia do índice em vez de sua governança.



É aqui que entram os especialistas da IBM® Promontory.