A SOCAR Turkey trabalhou em estreita colaboração com a IBM e o IBM Business Partner AKSIS para implementar os serviços de gerenciamento de conteúdo corporativo disponíveis na solução IBM Cloud Pak for Business Automation . Ao integrar cuidadosamente a solução aos principais aplicativos empresariais da SOCAR Turkey, a equipe estabeleceu processos integrados, automatizados e digitalizados de ponta a ponta em toda a organização.

A solução agora gerencia automaticamente os documentos de nível corporativo da SOCAR Turkey, da criação ao arquivamento ou descarte. A SOCAR Turkey também usa a solução para classificar informações, desenvolver estruturas de pastas dinâmicas e conceder acesso a documentos com base na estrutura organizacional estabelecida na solução de RH da empresa. Além disso, a equipe de desenvolvimento usou a solução IBM para criar padrões de processamento que ajudam a gerenciar a conformidade com os padrões internacionais de gerenciamento de documentos e com a estrutura do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Todas as subsidiárias da SOCAR Turkey recebem e processam uma grande quantidade de correspondência todos os dias, e a solução IBM Cloud Pak for Business Automation ajuda a automatizar e gerenciar esses documentos. Hoje, quando uma nova correspondência chega à SOCAR Turkey, ela é digitalizada e enviada para a solução IBM, que aplica um conjunto de regras de negócios para classificá-la e, em seguida, cria um número de caso. Em seguida, dependendo da classificação, a letra é atribuída automaticamente a um trabalhador de caso ou enviada para o dashboard do gerente, onde pode ser atribuída manualmente.

À medida que os funcionários analisam e respondem a cada caso, o sistema acompanha seu progresso, enviando cada novo documento para um repositório de conteúdo rico em segurança. Após a resolução, todos os documentos do caso são armazenados juntos em um arquivo pesquisável. Em suma, a SOCAR Turkey automatizou 3.000 processos de correspondência.

A SOCAR Turkey está usando a solução IBM para lidar com contratos internos e externos de maneira semelhante. Ao automatizar quase 6.000 processos de gestão de documentos de contratos, a SOCAR Turkey conseguiu acelerar, padronizar e simplificar a gestão de contratos.

Os departamentos de engenharia da SOCAR Turkey também estão se beneficiando do projeto de automação. Grande parte da documentação de engenharia é gerada por fornecedores terceirizados, que agora podem usar a solução para enviar seus resultados à SOCAR Turkey. Os recursos de fluxo de trabalho automatizado da solução garantem que os documentos cheguem aos stakeholders apropriados na empresa, onde os documentos podem ser revisados, comentados e aprovados. “Com o IBM Cloud Pak for Business Automation, nossos stakeholders nos dizem que não sentem mais que estão trabalhando para o sistema. Em vez disso, o sistema está funcionando para eles”, afirma Zehra Özcömert, Gerente do Grupo de Informações e Registros da SOCAR Turkey.