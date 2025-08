As vantagens de integrar IA ao controle de instalações logo se tornaram evidentes. Com o apoio da 1ft-seabass, a Smart Light conseguiu implementar com eficácia a solução de interpretação de voz com IA generativa — um excelente avanço rumo ao futuro da IA aplicada ao controle de instalações. Especificamente, na sala de testes, a empresa conseguiu controlar o aparelho de ar-condicionado por comando de voz, e esse protótipo foi implementado rapidamente em cerca de duas semanas.

Além do controle de ar-condicionado, a Smart Light também conseguiu controlar outros equipamentos — como iluminação e cortinas — conectando o Node-RED ao IBM Cloud Code Engine por meio do MQTT. Foram realizados vários testes com prompts de IA​​no playground, e poder experimentar repetidamente acelerou o desenvolvimento da nova solução.

No passado, seria necessário cerca de uma semana para concluir os testes dos prompts usando apenas os programas de cada dispositivo IoT e de realidade estendida (XR). Ao realizar múltiplos testes flexíveis na nuvem, a Smart Light conseguiu concluir o mesmo processo em cerca de três dias — um ganho de eficiência de aproximadamente 50%. Este foi um caso de uso simples de ligar/desligar, mas os benefícios tendem a ser ainda maiores em cenários mais complexos.