Em 2018, a Skyegrid começou a usar o IBM Cloud por meio do programa Startup with IBM. "Portanto, no primeiro ano, estou recebendo da IBM cerca de mil dólares por um servidor durante um ano", diz Edward. “Isso é muito saudável para o meu negócio.”

Em seguida, a empresa continuou a usar o IBM Cloud junto com o Citrix Hypervisor para dar suporte ao serviço de jogos. A empresa também está usando a tecnologia GPU de alto desempenho que está disponível no IBM Cloud para fornecer gráficos de alta qualidade. A Skyegrid escolheu a IBM porque foi o único provedor capaz de oferecer servidores bare metal. "Apenas a IBM fornece os servidores bare metal de que precisávamos", diz Edward. "Meu software é baseado em bare metal, e a solução bare metal é muito mais barata do que outras soluções em nuvem. Além disso, a IBM tem serviços em nuvem disponíveis em todo o mundo."



Usar a tecnologia de nuvem significa que a Skyegrid pode obter seus recursos de servidor usando suas despesas operacionais, não suas despesas de capital. "Está ajudando nossos usuários a experimentar o serviço por um preço razoável", diz Edward. "Se o preço da plataforma de nuvem fosse maior, teríamos que aumentar o preço do serviço. A IBM está me ajudando a otimizar o preço como sempre. "Sem a IBM em Singapura e na Indonésia, eu não poderia financiar esse negócio agora.