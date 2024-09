Para gerenciar o crescente número de contas da empresa do grupo, a SPH embarcou em uma busca por uma solução que permitisse simplificar seus processos de consolidação financeira e relatórios.

Hua Cheng Hong, vice-presidente corporativo & Financial Applications da SPH explica: "Quando fizemos nossa solicitação de proposta, estávamos procurando especificamente uma solução pronta para uso que exigisse o mínimo de personalização. Também era importante que a ferramenta de consolidação financeira que escolhemos implementar pudesse se integrar facilmente aos nossos sistemas de orçamento e relatórios financeiros existentes.

A SPH iniciou um processo de licitação para encontrar uma ferramenta de consolidação financeira que auxiliaria a equipe de finanças a administrar as atividades de consolidação do grupo. Uma das soluções pré-selecionadas foi o IBM Cognos Controller, proposto pelo IBM Business Partner Adept Enterprise Solutions.

Tendo usado o IBM Planning Analytics e o IBM Cognos Analytics para apoiar suas atividades de orçamento e previsão por algum tempo, a equipe financeira da SPH sentiu que a solução seria fácil de implementar e lançou uma prova de conceito para avaliar a solução.



"O Controlador IBM Cognos satisfez a maioria dos nossos requisitos centrais", afirma Koh Mui Leng. "Avaliamos a solução com base em protótipos de prova de conceito usando cenários de negócios reais. Vimos que a solução nos ajudaria a simplificar o processo de consolidação e geração de relatórios. Por exemplo, a interface web fácil de usar do IBM Cognos permitiria que nossas subsidiárias remotas carregassem e validassem seus próprios dados, sem a necessidade de enviá-los para nossos contadores do subgrupo fazerem isso por eles.

Hua Cheng Hong explica: "Avaliamos a Adept Enterprise Solutions e os escolhemos como Integradores de Sistemas (SI) porque demonstraram uma ampla experiência na implementação de soluções de análise da IBM para empresas com uma estrutura semelhante à nossa. Os consultores especializados da Adept acrescentaram um valor real à implementação, ajudando-nos a aprimorar muitos de nossos processos, como a padronização do mecanismo de câmbio de moeda estrangeira, a melhoria do processo de reconciliação intercompanhias e a reformulação dos formulários de entrada de dados para torná-los mais amigáveis ao usuário."

Durante a implementação, a Adept realizou testes rigorosos de aceitação do usuário com funcionários no SPH para garantir que se sentissem à vontade para usar todos os recursos do IBM Cognos Controller. Para otimizar o processo de consolidação financeira, a Adept Enterprises também automatizou a integração de dados da ferramenta de orçamento e previsão do SPH no IBM Cognos Controller—permitindo que os mesmos processos de consolidação sejam aplicados aos dados de previsão e orçamento, o que, por sua vez, facilitou comparações mais eficazes entre diferentes versões de relatórios financeiros nas empresas do SPH.



Andrew Ng, sócio-gerente da Adept Enterprises, acrescenta: “Estou orgulhoso do que alcançamos com o SPH usando o IBM Cognos Controller. Conseguimos aliviar os pontos problemáticos de consolidação de nossos clientes e otimizar muitos de seus processos, desde o envio de dados da empresa até a geração do relatório final.”