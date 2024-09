Singapore Exchange Limited

Com a implementação da solução IBM Cloud Private, a SGX está transformando suas operações de desenvolvimento e adotando uma metodologia ágil. "Por muitos anos, adotamos uma abordagem tradicional de SDLC (ciclo de vida de desenvolvimento de software). Agora, estamos prontos para o desenvolvimento ágil", explica Tiew Hin. "Queríamos permitir que os desenvolvedores trabalhassem de forma rápida e fácil, sem comprometer a segurança e a estabilidade. O IBM Cloud Private oferece o framework que nós precisamos".

Contando com um ambiente de desenvolvimento unificado, a plataforma IBM Cloud Private reúne os desenvolvedores da empresa e permite um pipeline para entrega rápida de DevOps. "Com o IBM Cloud Private, melhoraremos a velocidade em todo o nosso processo com escalabilidade automática e facilidade de recuperação", esclarece Tiew Hin. "Daremos aos nossos desenvolvedores mais controle e aceleraremos o tempo de lançamento no mercado".

A solução IBM Cloud Private oferece maior flexibilidade, mas dentro dos parâmetros de segurança exigidos pela SGX. "O IBM Cloud Private está basicamente fornecendo uma nuvem para o uso interno da própria SGX", afirma Sng. "A empresa pode ser ágil, mas é uma solução no local: os limites que a SGX precisa estão lá".

Além disso, a solução IBM Cloud Private foi desenvolvida para ajudar as equipes de desenvolvimento da SGX a criar aplicações alinhadas com os padrões de segurança do setor. "Com o IBM Cloud Private, a IBM oferece um roteiro para o desenvolvimento de soluções com base nos requisitos de preparação da PCI (setor de cartões de pagamento) e benchmarks do CIS (Center for Internet Security)", diz Sng. "Outros fornecedores exigem que os clientes adicionem ferramentas externas para atender à conformidade de segurança".