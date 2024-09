No passado, os países dependiam de seus próprios sistemas e processos para HCM, incluindo administração diária de RH, bem como recursos como processamento de folha de pagamento e gestão de talentos. Muitos dos principais sistemas de HCM usados globalmente estavam chegando próximos do fim do suporte com base no roteiro do produto, e a Siemens reconheceu uma oportunidade valiosa para uma abordagem diferente.

"Anteriormente, os locais usavam infraestrutura local para executar seus próprios sistemas HCM", continua Reichert. "Além de aumentar nossos custos, essa forma de trabalhar aumentou consideravelmente a complexidade do suporte dos serviços compartilhados de RH, bem como da perspectiva de TI. Do ponto de vista do funcionário, a abordagem antiga oferecia recursos limitados de autoatendimento, o que poderia tornar demorada a conclusão das jornadas comuns de RH. Para resolver esses desafios e, ao mesmo tempo, aprimorar a experiência dos funcionários e beneficiar-se das ofertas de SaaS, decidimos substituir processos globais díspares por padrões unificados e consistentes".

A Siemens buscou soluções que permitissem uma abordagem de implementação comum e rápida para a gestão de RH em todas as três empresas da Siemens, impulsionadas pelo RH e pela organização Global Shared Services.