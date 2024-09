"A Sicredi é a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Fomos reconhecidos recentemente como os melhores do setor quanto à experiência do cliente e atribuímos nosso sucesso ao IBM watsonx Assistant. Para atingirmos nosso objetivo de sermos os melhores do mundo, contamos com os recursos do watsonx.ai no nosso atendimento ao cliente."



Alceu Meinen

Diretor de IA

Confederação Sicredi