A solução SherloQ, baseada na tecnologia IBM Watson, ajuda as empresas a recuperar o controle sobre seus dados de interação com o cliente e usá-los para promover melhorias de marketing de desempenho. Ao contrário de outras ferramentas de palavras-chave ou serviços de anúncios de terceiros que eliminam dados de pesquisa valiosos, a solução SherloQ usa IA para fornecer insights sobre as jornadas de pesquisa dos consumidores.

"À medida que os dados de terceiros se tornam mais restritivos, os dados primários estão se tornando essenciais. Os profissionais de marketing precisam assumir o controle utilizando os dados os primários dos seus melhores clientes, acessando esses dados por meio do SherloQ com o IBM Watson", diz Fitzgerald.

No caso da HDAIR, a empresa de climatização que queria vender mais unidades de mini-split, a solução de IA da SherloQ revelou que as pessoas estavam pesquisando por "A/C para espaços pequenos no sótão", "ar-condicionado sem dutos" e outros termos semelhantes, em vez do termo do setor "mini-split". Munido desse conhecimento e com o poder dos serviços do IBM® Watson NLU e do IBM® Watson NLC, a agência publicitária da empresa reescreveu as páginas de destino e anúncios do mini-split para incluir esses termos de pesquisa de linguagem natural.

Antes de lançar a solução SherloQ em junho de 2019, a empresa vendeu aproximadamente US$ 105.000 em unidades mini-split. Em agosto de 2019, as vendas ultrapassaram os US$ 208.000, um aumento de 98% em apenas três meses. Uma análise mais aprofundada mostrou que o aumento foi impulsionado principalmente por pesquisas orgânicas, não pelo tráfego de anúncios.

Da mesma forma, quando o Law Offices of Mark E. Salomone adotou a solução de IA da SherloQ, a empresa levou seu negócio já bem-sucedido a um novo patamar. Alguns insights eram muito simples, mas essenciais. Por exemplo, eles descobriram que muitas pessoas pesquisavam seu escritório usando o recurso de voz para texto em seus telefones, de modo que "Mark E." era frequentemente interpretado como "marquis" ou "marquee", o que levou a empresa a adaptar suas palavras-chave de SEO.

A mudança mais relevante aconteceu com a melhoria significativa na taxa de conversão de cliques para leads (CTL) da empresa. Em um mês após a instalação da solução de automação da SherloQ em agosto de 2019, a empresa aumentou sua taxa de conversão, já acima da média, para 28,92%, em um setor em que a taxa média de CTL é de 6,98%. Ao usar o dashboard da solução SherloQ, que forneceu um detalhamento do desempenho de cada uma de suas campanhas publicitárias, a empresa pode visualizar rapidamente quais de suas campanhas foram mais eficazes na transformação de leads em clientes.

Embora o dashboard tenha sido útil, foram os recursos de pontuação AutoAI e Ad Rank da solução que levaram esse insight de volta ao Google para refinar ainda mais as campanhas publicitárias da empresa e aumentar sua taxa de CTL. Ela registrou sua taxa mais alta até o momento, de 46,75%, em novembro de 2019, e permaneceu acima de 40% ao longo de 2020. Na verdade, a empresa teve que diminuir sua publicidade na TV devido ao fluxo significativo de novos clientes em potencial resultante de seus esforços aprimorados de publicidade digital.

No final de 2020, a SherloQ recebeu uma notificação de patente pendente do US Patent and Trademark Office por sua metodologia de treinamento de modelos de aprendizado de máquina por meio das suas interfaces de aplicação e de dashboard. Essa metodologia permite que seus clientes treinem o modelo de IA toda vez que deslizam para a esquerda ou para a direita na aplicação. Isso coloca o poder do aprendizado de máquina e da IA nas mãos de pequenas e médias empresas que, de outra forma, não poderiam sequer pensar no uso de soluções internas de IA para potencializar seus esforços de publicidade.

"Acreditamos que mudar a forma como um núcleo de site opera é a chave para a adoção global da IA", conclui Del Hagan. "Estamos construindo o primeiro núcleo inteligente de IA do mundo com o IBM Watson, que é o que torna o site inteligente e oferece aos usuários corporativos a capacidade de usar a IA de uma maneira muito simples."