Para identificar e determinar o assédio, a equipe utilizou diversas fontes de informação e grandes modelos de linguagem (LLMs). Trabalhando com especialistas jurídicos, eles selecionaram dados de treinamento com exemplos de conversas que representam assédio sexual e baseado em poder. Esses dados foram usados para treinar um modelo de linguagem personalizado no IBM® watsonx.ai, usando os recursos de classificação da função de processamento de linguagem natural (PLN) do IBM® Watson. O modelo personalizado pode identificar conversas com possível assédio. Por meio de uma prova de conceito (PoC), a equipe avaliou a precisão de diferentes modelos de PLN do IBM Watson e selecionou o mais eficaz. Eles também estão refinando continuamente os dados de treinamento para aumentar a precisão do modelo na detecção de assédios.