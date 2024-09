Conforme a Samsung adicionava plataformas de comércio eletrônico B2B, B2C e B2E, também montava uma lista de fornecedores para desenvolver, manter e atualizar cada site. Fornecedores de plataformas trabalharam independentemente uns dos outros e plataformas individuais operadas como entidades independentes.

Enquanto as plataformas de comércio eletrônico estabelecidas da Samsung se tornavam mais complexas e difíceis de gerenciar, o dinâmico mercado de comércio eletrônico continuava a mudar rapidamente. Mais concorrentes de eletrônicos de consumo entraram em operação e disputaram os clientes da Samsung. Além disso, a Samsung aumentou o ritmo de lançamentos de novos produtos e campanhas de marketing, o que exigiu que os desenvolvedores de sites atualizassem o conteúdo mais rapidamente.

O ambiente híbrido existente da Samsung não foi criado para ser executado na velocidade necessária para competir e aumentar as vendas na área de e-commerce hipercompetitiva da Coreia do Sul. Os tempos de resposta da manutenção foram lentos e a Samsung incorreu em cobranças dos fornecedores quando as atualizações foram feitas. Com o aumento dos custos e a diminuição da flexibilidade operacional, os gestores de plataforma da Samsung começaram a explorar outras opções.

Os gestores da Samsung concluíram que seus fornecedores de plataforma de comércio eletrônico estavam mais interessados em implementar as últimas tecnologias do que em melhorar a experiência dos visitantes do site ou impulsionar o desempenho de vendas. "Eles estavam se concentrando em novas tecnologias para expandir seu escopo de serviços, mas isso foi muito longe do núcleo do negócio de comércio eletrônico", diz Na.

Enquanto os fornecedores de sites se concentravam nos aspectos táticos da tecnologia, os gerentes de plataforma da Samsung estavam direcionando seus esforços para uma estratégia de comércio eletrônico abrangente para impulsionar o engajamento do cliente e a receita de vendas. "O comércio eletrônico deve focar em aumentar o número de vezes que os clientes visitam nossos sites e fazem compras", diz Na. "Essa foi a abordagem estratégica que precisávamos seguir para as plataformas de comércio eletrônico da Samsung."