Uma importante administradora de sinistros de seguros estava com dificuldades para acompanhar o aumento dos volumes de sinistros enquanto utilizava um processo manual e com uso pesado de papel. Os funcionários passavam horas avaliando documentos, redigitando dados e navegando em sistemas desatualizados, processando apenas 15 sinistros por dia. Em um setor em que velocidade e precisão são críticas, esse gargalo ameaçava o crescimento e a competitividade.

Com o aumento das expectativas dos clientes e dos custos operacionais, a seguradora precisava de uma solução escalável para reduzir os tempos de resposta e liberar os funcionários para se concentrarem em trabalhos de maior valor. A ordem era clara: a modernização não era opcional, era essencial.