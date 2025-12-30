IA acelera sinistros de seguro

A automação reduz os tempos de ciclo e impulsiona a produtividade no processamento de sinistros

Ilustração representando a IA acelerada
Processo de sinistros manuais retarda potencial de crescimento

Uma importante administradora de sinistros de seguros estava com dificuldades para acompanhar o aumento dos volumes de sinistros enquanto utilizava um processo manual e com uso pesado de papel. Os funcionários passavam horas avaliando documentos, redigitando dados e navegando em sistemas desatualizados, processando apenas 15 sinistros por dia. Em um setor em que velocidade e precisão são críticas, esse gargalo ameaçava o crescimento e a competitividade.

Com o aumento das expectativas dos clientes e dos custos operacionais, a seguradora precisava de uma solução escalável para reduzir os tempos de resposta e liberar os funcionários para se concentrarem em trabalhos de maior valor. A ordem era clara: a modernização não era opcional, era essencial.

20x aumento da produtividade dos funcionários 4 vezes tempo de ciclo de sinistros mais rápido Até 288 sinistros processados por dia—a partir de 15
Com a automação e a IA da IBM, ajudamos o cliente a migrar de um processo manual e trabalhoso para um fluxo de trabalho simplificado e inteligente — liberando os funcionários para se concentrarem em trabalhos de maior valor.
Brian French CEO Salient Process
Do manual ao moderno: sinistros reinventados

Para modernizar seu processo de sinistros, a seguradora fez parceria com a Salient Process, um parceiro de negócios IBM Gold, para implementar soluções personalizadas de automação e IA. A Salient trabalhou em estreita colaboração com o cliente para mapear workflows, identificar oportunidades de automação e garantir uma implementação tranquila.

A Salient implementou a tecnologia IBM Robotic Process Automation (RPA), que ajudou a eliminar tarefas repetitivas, e a plataforma IBM Business Automation Workflow, que digitalizou e simplificou os processos dos funcionários. Além disso, o pacote IBM watsonx.ai de soluções de IA ajudou a seguradora a aproveitar grandes modelos de linguagem (LLMs) para extrair dados de documentos complexos com muito conteúdo.

O resultado? Uma mudança para a automação inteligente (impulsionada pela perspicácia comercial da seguradora, pela experiência da Salient Process e pela tecnologia da IBM), que reduziu os erros e transformou o tratamento de sinistros em uma operação mais rápida, inteligente e escalável.
Produtividade 20 vezes maior e ciclos quatro vezes mais rápidos com a IA

"Ao integrar o IBM RPA, o Business Automation Workflow e o IBM watsonx, o cliente passou de processar 15 sinistros por dia para 288, alcançando um aumento de produtividade de 20 vezes e um tempo de ciclo quatro vezes mais rápido", disse French.

O processamento inteligente de documentos ajudou a seguradora a expandir as operações e superar as metas de crescimento antes do previsto. Fluxos de trabalho simplificados e retorno mais rápido melhoraram a satisfação do cliente e deram à seguradora uma vantagem competitiva.

Hoje, a Salient Process continua sendo um parceiro de confiança, enquanto a seguradora explora novas inovações digitais criadas com a IBM Automation e as soluções de IA da IBM.
Sobre o processo da Salient

Fundada em 2011 e sediada em Cheyenne, WY, a Salient Process é uma empresa de serviços de automação de negócios que ajuda as organizações a simplificar as operações e alinhar os resultados dos processos com os objetivos organizacionais. Ela oferecem IA com prioridade de processos, mapeamento de processos, mineração, gerenciamento de decisões, RPA e automação de fluxos de trabalho para gerar eficiência e economia de custos. A Salient faz parceria com os clientes para fornecer soluções personalizadas que automatizam o processamento de sinistros e permitem o crescimento escalável.

 Componentes da solução IBM Business Automation Workflow IBM Robotic Process Automation IBM watsonx.ai
