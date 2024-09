Como uma startup, a SCS foca em impulsionar a produtividade enquanto otimiza custos. Ela também deseja a capacidade de escalar rapidamente suas operações, acessar talento técnico conforme necessário e responder de forma eficiente às projeções de crescimento futuro.

A SCS utiliza uma estrutura arquitetônica baseada na nuvem com IntelliPayz, uma aplicação de pagamentos da Silverlake Axis. Durante os testes iniciais, a SCS enfrentou desafios ao migrar cargas de trabalho de pagamentos em outros provedores de nuvem e, após três meses de testes e experimentações, escolheu o IBM Power Virtual Server por suas características ricas em segurança e seu desempenho, compatibilidade e suporte. Com o IBM Power Virtual Server, a SCS tem a flexibilidade de aumentar suas cargas de trabalho no seu próprio ritmo com um serviço de nuvem baseado em consumo.

A SCS colaborou tanto com a IBM quanto com sua parceira estratégica, a Silverlake Axis, para garantir uma implementação suave. Esta é a primeira carga de trabalho de pagamento no Power Virtual Server na Ásia-Pacífico. A solução da SCS inclui serviços para switching, gateway de esquema e Checker ATM Security por gMV, fornecidos pela Silverlake MasterSam.

Andrew Tan, CEO do Grupo Silverlake Axis, elogiou o projeto como fundamental para liderar a inclusão financeira na Malásia. "O projeto é uma implementação significativa de nuvem pública da Silverlake Integrated Banking Solution (SIBS), abrindo caminho para mais migrações similares para outros clientes no futuro. Esta iniciativa transformará o cenário dos serviços financeiros na Malásia, abrindo portas para valiosas oportunidades", diz ele, acrescentando que o IBM Power é a plataforma de escolha para muitos bancos.

"Ele (IBM Power) cria uma plataforma muito poderosa para os bancos conduzirem seus negócios, crescerem e se adaptarem às mudanças nos mercados. Algumas bilhões de transações bancárias são realizadas diariamente pelo sistema bancário da Silverlake com o IBM Power no Sudeste Asiático", afirma Tan.