A IBM trabalhou com a ROX Hi-Tech Ltd para arquitetar e implementar uma combinação de IBM Power e soluções de armazenamento que fortaleceram a continuidade de negócios por meio de um failover confiável, ao mesmo tempo em que reduziram o risco de recuperação de desastres sem reformular a plataforma ou rearquitetar os ambientes existentes.

A ROX Hi-Tech liderou a transformação por meio de uma série de workshops técnicos estruturados e profundos, que abrangeram infraestrutura, aplicações SAP e segurança, permitindo um forte alinhamento dos stakeholders e confiança nos objetivos de recuperação. Uma prova de conceito no IBM Power Virtual Server, complementada por demonstrações detalhadas de recursos, validou a resiliência, o desempenho e a prontidão para a integração perfeita da plataforma. Em paralelo, a ROX Hi-Tech projetou uma arquitetura robusta de recuperação de desastres do SAP HANA no PowerVS para ambientes heterogêneos, com o envolvimento precoce e ativo de especialistas em SAP para garantir total alinhamento com os principais processos de ERP.

A solução modernizou a abordagem de recuperação de desastres do cliente, implementando uma infraestrutura resilient no IBM Power Virtual Server e a replicação nativa do SAP HANA para permitir a sincronização contínua dos dados e uma recuperação rápida em todos os ambientes.

O IBM Cloud Object Storage foi integrado para fornecer um repositório seguro e escalável para dados de recuperação e backup, fortalecendo a proteção dos dados e proporcionando uma restauração confiável durante cenários de desastre. Um framework de recuperação de desastres foi integrado sem dificuldades aos sistemas SAP hospedados no PowerVS, permitindo uma base de continuidade de negócios robusta e alinhada aos padrões.

A migração também permitiu a mudança de uma estrutura com alto investimento de capital para um modelo de nuvem baseado em OpEx, ao mesmo tempo que proporcionou acesso a mais de 250 serviços da IBM Cloud para apoiar a escalabilidade e a inovação futuras. Por meio dessa parceria colaborativa, a IBM e a ROX Hi-Tech forneceram uma solução de recuperação de desastres segura e pronta para o futuro que se diferenciou das plataformas de nuvem alternativas.