A ROX Hi-Tech e a IBM oferecem uma recuperação de desastres segura e escalável no IBM® Power Virtual Server
Uma organização de fabricação global que executa cargas de trabalho do SAP HANA de missão crítica sofreu uma interrupção prolongada de produção em seu local, que interrompeu as operações e levantou sérias preocupações em relação à continuidade dos negócios. Em um setor onde o downtime afeta diretamente a produtividade, a receita e os compromissos dos clientes, a liderança reconheceu a necessidade de fortalecer os recursos de recuperação de desastres (RD).
Além de restaurar a confiança, a organização precisava de uma solução de RD que estivesse em conformidade com os padrões do setor, minimizasse os riscos e evitasse uma reformulação dispendiosa ou mudanças arquitetônicas. As abordagens tradicionais exigiam muito capital, eram lentas para implementar e não tinham a flexibilidade necessária para viabilizar o crescimento futuro. O desafio era claro: melhorar a resiliência e a velocidade de recuperação do SAP HANA, além de controlar os custos e garantir a escalabilidade no longo prazo.
A IBM trabalhou com a ROX Hi-Tech Ltd para arquitetar e implementar uma combinação de IBM Power e soluções de armazenamento que fortaleceram a continuidade de negócios por meio de um failover confiável, ao mesmo tempo em que reduziram o risco de recuperação de desastres sem reformular a plataforma ou rearquitetar os ambientes existentes.
A ROX Hi-Tech liderou a transformação por meio de uma série de workshops técnicos estruturados e profundos, que abrangeram infraestrutura, aplicações SAP e segurança, permitindo um forte alinhamento dos stakeholders e confiança nos objetivos de recuperação. Uma prova de conceito no IBM Power Virtual Server, complementada por demonstrações detalhadas de recursos, validou a resiliência, o desempenho e a prontidão para a integração perfeita da plataforma. Em paralelo, a ROX Hi-Tech projetou uma arquitetura robusta de recuperação de desastres do SAP HANA no PowerVS para ambientes heterogêneos, com o envolvimento precoce e ativo de especialistas em SAP para garantir total alinhamento com os principais processos de ERP.
A solução modernizou a abordagem de recuperação de desastres do cliente, implementando uma infraestrutura resilient no IBM Power Virtual Server e a replicação nativa do SAP HANA para permitir a sincronização contínua dos dados e uma recuperação rápida em todos os ambientes.
O IBM Cloud Object Storage foi integrado para fornecer um repositório seguro e escalável para dados de recuperação e backup, fortalecendo a proteção dos dados e proporcionando uma restauração confiável durante cenários de desastre. Um framework de recuperação de desastres foi integrado sem dificuldades aos sistemas SAP hospedados no PowerVS, permitindo uma base de continuidade de negócios robusta e alinhada aos padrões.
A migração também permitiu a mudança de uma estrutura com alto investimento de capital para um modelo de nuvem baseado em OpEx, ao mesmo tempo que proporcionou acesso a mais de 250 serviços da IBM Cloud para apoiar a escalabilidade e a inovação futuras. Por meio dessa parceria colaborativa, a IBM e a ROX Hi-Tech forneceram uma solução de recuperação de desastres segura e pronta para o futuro que se diferenciou das plataformas de nuvem alternativas.
Após a transformação, a organização fortaleceu significativamente sua postura de continuidade de negócios e recuperação de desastres para cargas de trabalho de missão crítica. O ambiente modernizado reduziu os riscos de downtime em até 80% e melhorou o desempenho do sistema em 30%, possibilitando operações mais confiáveis e uma recuperação mais rápida durante as interrupções.
Além da resiliência e do desempenho, a solução estabeleceu uma base de TI escalável, segura e pronta para o futuro para viabilizar o crescimento no longo prazo. Ao adotar um modelo de nuvem baseado em OpEx no IBM Power Virtual Server, a organização melhorou a flexibilidade de custos ao mesmo tempo em que obteve acesso a um amplo ecossistema de serviços da IBM Cloud. Com a recuperação automatizada, a governança aprimorada e a confiabilidade de nível empresarial em vigor, o cliente está mais bem preparado para se adaptar às demandas de negócios em evolução e escalar com confiança, apoiado pela parceria contínua entre a IBM e a ROX Hi-Tech.
A ROX Hi-Tech Ltd. é uma provedora estratégica de soluções de TI especializada em infraestrutura, SAP, nuvem, redes e soluções de segurança. Fundada na Índia, a empresa faz parceria com empresas globais de diversos setores para projetar, implementar e gerenciar ambientes de TI resilientes e prontos para o futuro, aproveitando as tecnologias líderes do setor da IBM e do SAP.
O IBM Power Virtual Server oferece uma infraestrutura como serviço segura e escalável para executar cargas de trabalho de missão crítica na nuvem. Ele permite a adoção de nuvem híbrida, a migração rápida da carga de trabalho e uma recuperação de desastres resiliente, mantendo a consistência com os ambientes IBM Power locais.
