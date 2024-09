Os resultados da nova infraestrutura se tornaram aparentes quase imediatamente. A capacidade dinâmica fornece à Rg19 um modelo de preços pay-per-use que permite manter a capacidade de buffer para crescimento futuro. A empresa só será cobrada por essa capacidade quando for usada, e agora ela pode integrar rapidamente novos clientes e se adaptar rapidamente às mudanças de capacidade, alinhar os custos com o uso do cliente e passar essa flexibilidade para seus clientes. Como os custos agora são baseados no uso, a Rg19 pode oferecer prazos mais curtos e flexíveis sem riscos e pode aumentar a capacidade conforme a necessidade de seus clientes, sem pagar por mais capacidade do que eles usam. Como a maioria dos usos de capacidade não é linear, esse é um grande impulso para a estrutura de custos da Rg19 e reduz os custos operacionais para os clientes. Além disso, a Rg19 prevê uma redução de 19% nos custos operacionais, um benefício substancial para seus resultados.

O financiamento é mais importante do que nunca em muitos projetos de implementação, porque pode ajudar as empresas a iniciar projetos mais cedo do que seriam capazes de outra forma.

"O maior benefício é que agora somos mais flexíveis em termos de como podemos propor ofertas ao mercado e mais flexíveis em termos de como podemos implementar soluções para os clientes. Nós nos destacamos em todos os SLA e estamos extremamente satisfeitos com a robustez e capacidade dos sistemas", diz Lars Nygren, Diretor de tecnologia da Rg19.