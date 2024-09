A Recorem recorreu ao StepZen1 (link externo ao site ibm.com), uma empresa IBM. Usando a solução StepZen, a Recorem une várias APIs em uma camada GraphQL unificada. Consequentemente, uma única chamada do GraphQL obtém dados de vários back-ends. A capacidade de acessar dados em back-ends e uni-los no servidor reduz drasticamente as linhas de código. A diretiva GraphQL personalizada @dbquery do StepZen simplifica o processo de configuração de conexões com Postgres e MongoDB para acesso a dados e mutações. Usando outra diretiva personalizada (@rest), a Recorem integra as APIs REST públicas e privadas que implementam a lógica de negócios e as mutações para alterar os metadados da aplicação, incluindo a criação de contas de usuário e alterações de senha.

O endpoint unificado do GraphQL e a abordagem orientada por configuração simplificam o que, de outra forma, seria um código complexo de escrever e manter, especialmente porque a integração contínua de novos usuários e eventos é uma métrica de sucesso fundamental para os negócios da Recorem. Por exemplo, a Recorem planeja se integrar em breve a várias plataformas de eventos. Isso permitirá que os organizadores habilitem a descoberta de vagas de emprego usando a Recorem em vez da correspondência integrada que a plataforma de eventos oferece. Essas integrações permitem que a Recorem ofereça o poder dos seus algoritmos de correspondência aos seus clientes. (A Recorem avalia vários parâmetros, como habilidades e proficiência, para pré-qualificar os candidatos a emprego e exibir as vagas relevantes.)



A Recorem implementa uma aplicação multilocatário compartilhada no StepZen. Os recursos de autorização e autenticação usando tokens JWT autoassinados, que o StepZen valida e respeita, permitem que a Recorem use um processo rico em segurança para isolar dados pertencentes a diferentes locatários no mesmo banco de dados. Como esses tokens JWT assinados e de curta duração identificam locatários e usuários, a aplicação pode implementar o isolamento de dados de forma eficiente e rica em segurança.



As chamadas de API públicas e privadas são integradas ao endpoint GraphQL único. As consultas públicas estão abertas, e as privadas são restritas àqueles com chaves JWT válidas, permitindo que a Recorem ofereça uma gama completa de experiências de usuário, desde experiências pré-login até o conteúdo personalizado ou seguro fornecido após o usuário fazer login com credenciais válidas.



1A StepZen agora faz parte do IBM API Connect. A compra da solução ocorreu antes da StepZen ser adquirida pela IBM em fevereiro de 2023, portanto, a StepZen é chamada de solução independente neste estudo de caso.