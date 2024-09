A IBM e a parceira de negócios Seatech implementaram o ESB no IBM Cloud Pak for Integration (CP4I) no Red Hat OpenShift para rearquitetar modelos de dados, converter manipuladores de conexão, implementar roteamento de mensagens e modificar protocolos de comunicação para gerenciar a composição complexa das solicitações. A integração das aplicações front-end ao sistema back-end no CP4I melhorou o desempenho e a capacidade de transação. Isso também fez com que as aplicações na nuvem e no local se conectassem sem comprometer a integridade dos dados.

"A integração perfeita entre os sistemas aumentou o processamento e o desempenho das transações em 20%, resultando em 30% de economia de tempo e recursos", disse Trinh Vinh Hien, vice-CIO do PVcomBank.

Ele acrescentou que o IBM CP4I aprimorou a jornada de transformação digital e a integração de aplicações interativas com os usuários no sistema auxiliar, o que permitiu que o PVcomBank implementasse novas iniciativas de negócios rapidamente.