Com o IBM Spectrum Protect Plus, a PT Wings Surya acelera as tarefas de backup e recuperação, protegendo a continuidade de negócios e ajudando os usuários corporativos a desvendar os insights necessários para otimizar suas operações da cadeia de suprimentos.

A empresa aprecia a interface de usuário intuitiva e a funcionalidade avançada do IBM Spectrum Protect Plus, que simplifica as tarefas de backup e elimina a necessidade de tarefas de programação demoradas.

Daniel Tjandra comenta: "Toda vez que atualizávamos o restante dos nossos sistemas principais, isso causava problemas significativos na transferência de dados para a unidade de fita, e tínhamos que dedicar várias horas à criação de novos comandos antes de podermos concluir as tarefas de backup e recuperação.

"Com a solução da IBM, temos a flexibilidade de usar disco ou nuvem como armazenamento secundário em vez de fita e podemos agendar backups automáticos de acordo com nossas políticas de proteção de dados. Graças ao Spectrum Protect Plus, concluímos as tarefas de backup 40% mais rápido do que antes, reduzindo o tempo gasto de oito para cinco horas.

Ao eliminar a necessidade de sua unidade de fita e permitir que sua equipe de backup se concentre em tarefas de maior valor, a PT Wings Surya aumenta a eficiência do seu modelo operacional. Daniel Tjandra acrescenta: "Com base nos resultados, estimamos que reduzimos nossos custos de backup com o Spectrum Protect Plus em 60%."

Ao usar o IBM Spectrum Protect Plus, a PT Wings Surya mantém seus dados de missão crítica protegidos e disponíveis para seus usuários corporativos executarem as tarefas de análise de dados que mantêm a empresa à frente dos seus concorrentes. Em caso de desastre ou corrupção dos dados, a empresa pode aproveitar a funcionalidade de pesquisa e restauração quase instantânea e recuperar rapidamente arquivos e configurações de virtual machines do seu local de armazenamento secundário, minimizando a interrupção das operações principais.

Daniel Tjandra conclui: "Estamos muito contentes por termos optado por continuar nossa parceria com a IBM. Estamos confiantes nos benefícios de longo prazo da implementação. O Spectrum Protect Plus fortalece nosso plano de recuperação de desastres e evita a interrupção dos principais processos que nos ajudam a levar produtos ao mercado e a aprimorar nossa vantagem competitiva."