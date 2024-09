Uma base corporativa robusta foi crucial para integrar e simplificar os processos de negócios e otimizar a produtividade em toda a Holi Pharma. A empresa precisava aplicar tecnologias e serviços transformacionais e, ao mesmo tempo, harmonizar processos, dados e relatórios em todos os departamentos para se manter à frente da concorrência e continuar seu crescimento. Foi aí que a IBM entrou junto com a Amazon Web Services (AWS), e os dois gigantes da tecnologia começaram a eliminar as barreiras de transformação que a Holi Pharma estava enfrentando. A IBM Consulting® ajudou a empresa a implementar com sucesso o RISE com o SAP (link externo ao ibm.com) para mover suas cargas de trabalho e processos de ERP essenciais para a nuvem da AWS.

"Com o cenário de saúde em constante mudança, buscamos orientação especializada", explica Lioe Julius, chefe de TI do PYFA Group. "Vimos a IBM como a principal consultora na Indonésia para a SAP, seu parceiro premium. Tendo experiência na implementação do SAP em vários setores, particularmente na área de saúde, a IBM era ideal para liderar nosso projeto de ritmo acelerado."

Julius continua: "Ao trabalhar em conjunto com a equipe indonésia e aproveitar os recursos internos da IBM, podemos garantir que estamos seguindo as melhores práticas e temos uma rede mais ampla de especialistas para lidar com quaisquer desafios que possam surgir."

Julius explica que o processo de migração ocorreu sem problemas. A IBM havia estabelecido datas para o tempo de inatividade com a equipe da Holi Pharma. A mudança para a AWS foi efetivamente realizada em três noites de sábado. Embora houvesse períodos específicos de inatividade operacional (12 horas), a IBM deixou bem claro quais preparativos deveriam ser feitos antes da migração planejada.