A oportunidade para a PSSLAI considerar infraestruturas alternativas em nuvem surgiu quando o contrato com o fornecedor atual se aproximava do fim. Confiabilidade e escalabilidade estavam no centro das atenções enquanto a PSSLAI repensava sua infraestrutura em nuvem.

A familiaridade da equipe de TI com os parceiros da IBM, com o IBM® AIX® e com as soluções da IBM Cloud fez da IBM a melhor escolha. O desafio era escolher um provedor de plataforma que pudesse oferecer suporte ao crescimento das cargas de trabalho e às necessidades de expansão dos sistemas de negócios. Para a PSSLAI, um futuro em que a IA otimize automaticamente sua infraestrutura de multinuvem — com o suporte de edge computing e serviços de nuvem — colocaria a organização no caminho do crescimento lucrativo. Para impulsionar esse crescimento de forma acessível, a PSSLAI também precisaria da flexibilidade para gerenciar cargas de trabalho flutuantes e escalar a capacidade sempre que a demanda aumentasse, tudo isso sem gerar custos adicionais.

Como a equipe da PSSLAI já utilizava o Red Hat® OpenShift® Virtualization na plataforma IBM Cloud para seus contêineres no local, eles já estavam familiarizados com o funcionamento da IBM Cloud. Mas também precisavam de um servidor de backup para oferecer suporte a outros sistemas principais que estavam em execução no local, usando outra plataforma conhecida com clusters dedicados da IBM na nuvem. O conhecimento da equipe sobre o gerenciamento de diferentes plataformas de computação, incluindo Microsoft Azure e Google Cloud Platform, também proporcionou à associação uma visão de como uma plataforma de nuvem híbrida poderia atender às suas necessidades de negócios.

“Escolhemos a IBM Cloud por causa da confiabilidade da plataforma. Não tivemos nenhum problema durante o uso da IBM Cloud, e o suporte fornecido foi excelente. Tudo isso nos deu a confiança para firmar parceria com a IBM”, disse o advogado Lucas M. Managuelod, presidente e CEO da PSSLAI.

Além disso, com o Red Hat OpenShift Virtualization na IBM Cloud, a equipe conseguiu migrar dados e cargas de trabalho de máquinas virtuais (VM) de um ambiente para outro de forma mais fácil e rápida. Essa solução possibilitou a integração perfeita das cargas de trabalho virtuais e em contêineres em uma plataforma unificada, com experiência consistente para o usuário. Agora que a infraestrutura está em pleno funcionamento, a equipe começou a explorar o uso de agentes de IA e AIOps para automatizar processos rotineiros, como verificação de logs, aplicação de patches, criação e fechamento de tickets.