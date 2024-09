A modernização de um banco de dados local para a nuvem pode levar de semanas a meses. A Profile Centevo também precisava de uma maneira específica de armazenar dados confidenciais e gerenciar a segurança, configurar o monitoramento de serviços consumidos, armazenamento, memória, CPU e outras tarefas de gerenciamento de banco de dados, além de evitar problemas de conectividade durante uma migração. O Profile Group escolheu a Amazon Web Services (AWS) como seu principal provedor de nuvem por seu gerenciamento de infraestrutura líder, segurança, conformidade e migração direta para implementações locais, como o IBM Db2. Com o Db2 disponível no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), a IBM e a AWS facilitaram para a Profile Centevo a migração de seus bancos de dados e aplicações do Db2 para a nuvem da AWS com serviços de migração de banco de dados e compatibilidade semelhante. O Amazon RDS for Db2 automatiza tarefas de administração de banco de dados que consomem tempo, como provisionamento, backups, aplicação de patches de software, monitoramento e muito mais, para liberar tempo para inovar e gerar valor para o negócio.

Em apenas 15 dias, a Profile Centevo levou seus ambientes e aplicações de banco de dados Db2 locais para a nuvem, o que teria levado três vezes mais tempo sem o serviço Amazon RDS. Tradicionalmente, tarefas tediosas, como restaurar um banco de dados para produção, levavam apenas dois dias, sem downtime ou alterações nas aplicações. A migração para a AWS é um marco significativo, com mais de 20 gestores de fundos e distribuidores fazendo uma transição sem dificuldades para a nova plataforma. A Profile Centevo também migrou seus serviços de integração de mensagens, o que acabou beneficiando seus clientes com serviços e recursos aprimorados. Com uma infraestrutura moderna e nativa da nuvem na AWS, a Profile Centevo agora pode escalar rapidamente novas aplicações e casos de uso em todas as regiões, à medida que busca se expandir globalmente.

"Se o Amazon RDS for Db2 não estivesse disponível como solução, poderíamos ter levado três vezes mais tempo para modernizar nossa instância do Db2 para a nuvem", afirma Antonis Tsoulidis, arquiteto de nuvem e gerente de DevOps da Profile Centevo. "Sem o Amazon RDS for Db2, teríamos que fazer nós mesmos a instalação do Db2, gerenciar a segurança e a criptografia do banco de dados, configurar o monitoramento de nossa instância e gerenciar problemas de conectividade."