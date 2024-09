"A Pounce Analytics, subsidiária da PounceLaw, um escritório de advocacia que defende as pessoas com deficiência, espera colaborar com a IBM e explorar os recursos de IA generativa do watsonx.ai para criar e entregar com rapidez a melhor responsividade para levar os indivíduos com deficiência para a linha de frente.

Estamos explorando o uso de modelos de base da IBM para geração, classificação, resumo e extração para fornecer resumos de casos instantâneos e precisos com avaliações de tendências em tempo real. Mais rápidos, mais inteligentes, compassivos – estamos apresentando a IA para o bem."



Michael Gilbert

CEO e Fundador

Pounce Analytics, uma subsidiária da PounceLaw