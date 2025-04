A PharmLog encontrou o que procurava com o IBM webMethods.

O projeto de integração em nível corporativo envolveu 16 fabricantes farmacêuticos e 12 implementações de interface. Inicialmente, apenas a interface entre a PharmLog e seus clientes foi substituída, mantendo o sistema antigo de armazém como destinatário. Essa primeira etapa permitiu o recebimento e a confirmação de mensagens existentes, habilitadas pela interface antiga, sem necessidade de alterações no remetente ou destinatário. Somente na segunda etapa, com a introdução do novo sistema de armazém, o destinatário foi substituído, e isso foi feito utilizando middleware. Como resultado, os clientes da PharmLog puderam facilmente converter mensagens individuais, como notas de entrega, confirmações de entrega, recebimento de mercadorias e adições de inventário, para a nova estrutura, ou migrar todas as mensagens de uma vez. As empresas Pikon e nterra, parceiras da PharmLog, apoiaram a implementação do projeto, entregando uma nova interface em apenas nove meses.

A PharmLog também consegue atender à exigência mais recente de conectividade com a nuvem, mesmo dentro de suas limitações. Ao eliminar o acesso externo e, assim, criar um host exposto no lado da PharmLog, a solução permite que os clientes troquem seus dados por meio do ambiente hospedado pela IBM webMethods. Essa separação garante que o conceito de segurança do PharmLog permaneça intacto.